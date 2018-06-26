В Узбекистане задержан раненный ножом в грудь чемпион мира по ММА Хантураев

15:21 27.06.2018 В Ташкенте задержан чемпион мира по смешанным единоборствам Мурод Хантураев.



Как сообщает ГУВД столицы РУз, бойца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 277 "Хулиганство" Уголовного кодекса Узбекистана. Вместе с ним задержаны еще несколько человек. Ведется следствие.



По данным местных СМИ, Хантураев и еще ряд лиц были задержаны в ночь с 20 на 21 июня 2018 года возле ночного клуба в Юнусабадском районе в связи с умышленным пренебрежением правилами поведения в обществе.



Ранее СМИ сообщали, что спортсмен ночью 20 июня поступил в одну из больниц с ножевым ранение. Источник - ca-news.org

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