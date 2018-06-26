На яхте под Москвой найден мертвым бизнес-партнер беглого каз-оппозиц-олигарха Аблязова

13:47 27.06.2018 Стали известны подробности гибели экс-партнера Аблязова на подмосковной яхте

Коммерсанта Сергея Шекланова обнаружил в каюте его знакомый.



Фото : Марин.ру27 июня 2018, 14:58

Подробности смерти банкира и бизнесмена Сергея Шекланова на яхте в подмосковных Мытищах стали известны "МК".



54-летний Сергей Шекланов (бывший совладелец банка "БТА-Казань") приехал в яхт-клуб в Мытищинском городском округе 23 июня около 16.00.



Как отмечают СМИ, компания из восьми человек сначала поужинала в ресторане, а после переместилась на борт. Друзья в компании дам купались и выпивали. Около 23.00 застолье подошло к концу, и одна часть гостей разъехалась, а другая разбрелась по другим лодкам. Сергей Шекланов остался ночевать в одиночестве в каюте яхты.



"Утром ему стало плохо, и в начале восьмого он позвонил знакомому, Анатолию, который ночевал на соседнем борту, а в остальное время присматривает за яхтой, на которой гуляла компания коммерсанта. Банкир с трудом прошептал в трубку, что ему плохо и нужна помощь. Через несколько минут Анатолий прибежал на место и вызвал "скорую". Когда приехали медики, в каюте на кровати они увидели тело мужчины, он был в одних шортах, а его ноги свешены на пол. Смерть наступила еще до прибытия бригады", - отмечается в материале.

Также стало известно, что правоохранители следов насильственной смерти не обнаружили, порядок в каюте нарушен не был и ничего ценного не пропало. Через некоторое время в яхт-клуб приехали мать и дочь умершего. Родственницы рассказали, что коммерсант около шести лет назад был прооперирован и имел проблемы со здоровьем. По этой причине мужчине было противопоказано спиртное. По словам друзей, с которыми он часто отдыхал, коммерсант никогда о своем здоровье не рассказывал. Источник - zakon.kz

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