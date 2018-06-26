Инспектор Счетной палаты Киргизии вымогал взятку в 200 тысяч сомов

13:42 27.06.2018 Инспектор Счетной палаты вымогал взятку в 200 тысяч сомов



Прокуратурой Нарынской области возбуждено уголовное дело по ст.313 и ст.313-1 УК Кыргызской Республики по факту вымогательства и получения взятки инспектором Счетной палаты Кыргызской Республики по Иссык-Кульской и Нарынской областям.



Проверкой установлено, что в ходе аудита финансово-хозяйственной деятельности отдела образования Нарынского района за 2017 год инспектор под предлогом выявленных им фактов незаконного расходования бюджетных средств стал вымогать у главного бухгалтера вышеупомянутого районного отдела образования денежные средства в сумме 200 тыс. сомов.



В свою очередь главный бухгалтер по указанию инспектора через расчетного бухгалтера перевела часть требуемой суммы в размере 80 тыс. сомов на имя супруги инспектора.



В настоящее время прокуратура области осуществляет надзор по уголовному делу, расследование которого поручено следственному отделу УГКНБ Кыргызской Республики по Нарынской области. Источник - vb.kg

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