КырПрезидент призвал прекратить практику назначения на должности через знакомство и связи. И братья дружно закивали...)

13:39 27.06.2018 В настоящее время остро ощущается дефицит опытных профессионалов своего дела. Такое мнение он высказал на заседании парламента в среду, где выступил с обращением к народу Кыргызстана и депутатам Жогорку Кенеша.



Президент Сооронбай Жээнбеков считает, что необходимо привлекать к работе высококвалифицированных специалистов.

"В этом зале сидят те люди, которые владеют реальными рычагами подбора кадров. Значит, возможность привлечения на государственную службу честных, профессиональных кадров также находится в ваших руках. И ответственность за то, чтобы обеспечить карьерный рост достойным кадрам, или наоборот, препятствовать им, также лежит на вас", - обратился президент к депутатам.

По словам главы государства, сотрудники государственных и муниципальных органов должны назначаться на должности только через справедливые конкурсы и честную конкуренцию. Главная цель реформы - ликвидация порочной практики назначения на должность через знакомство и связи.

"В кадровой политике самое главное качество - это профессионализм. Необходимо обеспечить карьерный рост лучшим специалистам и создать национальный резерв кадров", - заключил он.



Альбина Метерова. Источник - vb.kg

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