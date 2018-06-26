Путин поручил упростить выдачу иностранцам видов на жительство

12:53 27.06.2018 Президент РФ Владимир Путин поручил МВД и Минтруда упростить порядок выдачи разрешений на временное проживание и видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в России. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля 26 июня.



"Министерству внутренних дел совместно с Министерством труда и социальной защиты принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в Российской Федерации, разрешений на временное проживание и видов на жительство", - говорится в документе.



Срок выполнения поручения определен до 31 августа 2018 года.



Ранее заместитель главы МВД России Игорь Зубов заявил, что ведомство активно работает над упрощением процедуры получения российского гражданства. Как отмечают местные СМИ, "в первую очередь это касается беженцев с украинской территории". Источник - centralasian.org

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