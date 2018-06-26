Вода есть, ирригация не развивается, - Кыргыз Туусу

08:54 27.06.2018 Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел рабочее совещание по вопросу развития ирригационных систем и реконструкции ветеринарных лабораторий в регионах страны.



Глава правительства отметил, что в сельском хозяйстве имеется ряд проблем, решению которых не уделялось должное внимание на протяжении многих лет.



"Президент Сооронбай Жээнбеков обозначил задачи, которые необходимо решить для развития сельского хозяйства в республике. Учитывая, что аграрный сектор занимает значительную долю в структуре ВВП, меры по его дальнейшему развитию были прописаны отдельным блоком в правительственной программе "Единство, доверие, созидание". Сегодня правительством предпринимаются меры по развитию ирригационных систем, увеличению объемов экспорта сельскохозяйственной продукции и предупреждению заболеваний растений", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.



Глава правительства особо отметил, что без обеспечения фермеров достаточным объемом воды не удастся добиться развития аграрного сектора.



"Вода – это самый главный вопрос в регионах, где наблюдается недостаток питьевой и поливной воды. Порой из-за отсутствия поливной воды фермеры вынуждены выращивать сельскохозяйственные культуры, которые не столь рентабельны, но потребляют мало воды. Без решения данной проблемы мы не сможем комплексно развивать сельское хозяйство", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.



Премьер-министр подчеркнул, что страна обладает большими водными запасами, но к сожалению, отсутствует действенный механизм по эффективному использованию имеющихся ресурсов.



Заместитель директора Департамента водного хозяйства и мелиорации Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Эсен Жусуматов рассказал о мерах по реализации Государственной программы развития ирригации Кыргызской Республики на 2017-2026 годы.



Он сообщил, что согласно данной программе по республике в течение десяти лет предусматривается реализация 46 водных проектов, что в конечном итоге позволит ввести 66,5 тысяч га новых орошаемых земель, увеличить обеспеченность водой 51 тысяч га земель и улучшить мелиоративное состояние 50 тысяч га земель.



Эсен Жусуматов представил информацию о водохозяйственных объектах, на которых уже произведена и еще предстоит провести капитальную реконструкцию в ближайшее время.



Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев назвал недостаточной работу государственных органов по развитию ирригационных систем в регионах страны. Он еще раз отметил необходимость скорейшего составления подробной карты состояния водохозяйственных объектов, которые в приоритетном порядке должны быть реконструированы.



Кроме того, глава правительства отметил необходимость выработки единой политики по эффективному использованию поливной воды и эксплуатации каналов.



В ходе совещания также был рассмотрен вопрос модернизации ветеринарных лабораторий. По информации директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики Калысбека Жумаканова на сегодняшний день в результате оптимизации из 28 ветеринарных лабораторий осталось 19 лабораторий, в которых проведена капитальная реконструкция. Лаборатории в городах Бишкек и Ош, имеющие статус национальных, полностью оснащены необходимым оборудованием, по 17 оставшимся лабораториям стоит вопрос дооснащения.



Премьер-министр отметил, что в первую очередь необходимо обеспечить современным оборудованием ветеринарные лаборатории областного масштаба.



Глава правительства поручил выделить на эти цели соответствующие средства и завершить дооснащение лабораторий областного масштаба до конца текущего года.



Источник: газета "Кыргыз Туусу" №48 от 26.06.2018 / стр. 4 Источник - gezitter.org

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