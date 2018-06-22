 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 27.06.2018
09:01  Как Трамп уничтожает мировую долларовую систему
08:58  Нагорный Карабах: блеф Алиева и новая война против интересов России
08:54  Вода есть, ирригация не развивается, - Кыргыз Туусу
08:49  История планктона. На рук-должности в Киргизии приходят совершенно нелепо-ничтожные люди, - Фабула
08:46  Каждого второго? Жээнбеков обещает "судный день" для всех, кто разворовывал бюджет Киргизии
08:41  Развал страны согласно квотам. Как демагоги горбачевщины убивали СССР, - А.Леонов
08:38  Бомбы для халифата. Чем бомбят Сирию
08:36  Дональд Трамп – жертва педофила. Выборы президента США выиграли темные люди, - ВПК
08:26  Как Хазарский каганат повлиял на образование Руси (история)
08:24  Что скрывали в СССР, рассказывая о русско-турецких войнах, - Я.Бутаков
08:17  Д.Сулеев: Казахстанские СМИ - вечная провинциальность и дефицит "провиденциализма"
08:15  На газовом буме в КНР могут заработать США, - "Къ"
08:09  Индия и Россия совместно нейтрализуют "незаконное вооруженное формирование", - И.Дронина
07:52  "Большую семью" экс-елбасы Армении Саргсяна будут раскулачивать по-полной
01:38  Эдуард Лимонов о мигрантах, национальном эгоизме и нетолерантности в Европе
01:02  The Hill: Китай может нанести удар по уязвимому месту Пентагона
00:55  Человеческий интеллект действительно под угрозой? - профессор Шарль Хаджи
00:50  Узбекский Шахрисабз исключают из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за раздолбайства местных властей
00:47  В Турции вышла в свет книга бывшего политзаключенного из Узбекистана Мухаммада Бекжана
00:46  Bloomberg: Трамп готовится заключить сделку века на Ближнем Востоке?
00:40  Новая гипотеза о природе Тунгусского метеорита, - Игорь Стасив
00:30  В Минобразования Узбекистана уволены все начальники управлений и отделов
00:24  "Стокгольмский синдром" Европы, - Андрей Фурсов
00:13  Китай подарит Казахстану "Золотой мост" из янтаря
00:06  ГКНБ: Задержаны начальник управления и следователь ГСУ МВД Киргизии
00:01  Судьбу киевского режима решит военная хунта, - "СП"
Вторник, 26.06.2018
23:08  Лондонский суд оставил "заморозку" активов Нацфонда Казахстана в силе
22:20  Разговоры о добровольном "уходе" Елбасы - политический миф, - Д.Ашимбаев
21:21  И не мяукать! Спасением казахстанских барсов занялся елбасенок Нурали Алиев
21:19  Рванул газ. На казахстанском Тенгизе - техногенная катастрофа
21:05  Чемпионаты Казахстана по национальным видам спорта впервые пафосно пройдут в Астане
20:54  Обвинив в кумовстве и взяточничестве Мирзияеев уволил главу "Узавтопрома" Салимова
20:33  Без Рун! Больше поправок в новый казахский алфавит не будет - министр Мухамедиулы
20:07  В Кыргызском парламента опять подняли вопрос о принадлежности груза рухнувшего "Боинга-747"
19:43  КазКазнокрадНовости. $21,5 млрд по делу Стати освобождены, иск еще на $530 млн рассматривается в британском суде
19:40  Кубат Оторбаев складывает с себя полномочия омбудсмена Кыргызстана
17:42  Иранская полиция применила газ в отношении митингующих у здания парламента
14:07  Второй "Турецкий поток" затягивают в Турцию
14:00  Есть ли у Москвы шанс объединить когда-то близкие нам по историческим корням народы, - А.Полубота
13:53  Умер популярный сов.-рос. поэт-песенник Андрей Дементьев
09:35  Сотрудник академии МВД жестоко избил пенсионерку в Бишкеке
09:14  American Conservative: Американской империи нужен Цезарь
09:09  Сила казахстанской элиты - это ее же слабость, - М.Шибутов
09:07  Камлал я Мать Моржиху. Перспективы шаманизма в России
09:06  Консервное процветание. Чем обернется для Турции победа Эрдогана на президентских выборах
08:26  Love story Далена Чайжунусова и Венеры Назарбаевой
08:15  Звездные Чубакки. Американцы сломали свой отсек МКС
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07:28  Друзья по ГУАМу встретятся в Вашингтоне. Грузия при вступлении в НАТО надеется на значительную поддержку США, - Ю.Рокс
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История планктона. На рук-должности в Киргизии приходят совершенно нелепо-ничтожные люди, - Фабула
08:49 27.06.2018

Депутат, которого не знает народ, стал заместителем

Депутат Жогорку Кенеша, член фракции "Кыргызстан" Исланбек Сарсейитов будет назначен на должность заместителя гендиректора ОАО "Электрические станции". Ему 43. Родился в Кара-Куле. По профессии инженер. Окончил Джалал-Абадский государственный университет. Придя в Жогорку Кенеш не поднял существенный вопрос и не запомнился народу. Хотя был членом депутатской комиссии по коррупционной схеме при модернизации и аварии на ТЭЦ, оставался одним из многих, тех, кого народ не узнает. Теперь меняет депутатский мандат на должность заместителя, значит, выбора у него нет. Стало известно, что на его место придет 50-й в списке партии "Кыргызстан" Исаев Жаныбек Базаркулович.

Источник: газета "Фабула пресс" №44 от 22.06.2018 / стр. 3

Источник - gezitter.org
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