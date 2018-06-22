История планктона. На рук-должности в Киргизии приходят совершенно нелепо-ничтожные люди, - Фабула

08:49 27.06.2018 Депутат, которого не знает народ, стал заместителем



Депутат Жогорку Кенеша, член фракции "Кыргызстан" Исланбек Сарсейитов будет назначен на должность заместителя гендиректора ОАО "Электрические станции". Ему 43. Родился в Кара-Куле. По профессии инженер. Окончил Джалал-Абадский государственный университет. Придя в Жогорку Кенеш не поднял существенный вопрос и не запомнился народу. Хотя был членом депутатской комиссии по коррупционной схеме при модернизации и аварии на ТЭЦ, оставался одним из многих, тех, кого народ не узнает. Теперь меняет депутатский мандат на должность заместителя, значит, выбора у него нет. Стало известно, что на его место придет 50-й в списке партии "Кыргызстан" Исаев Жаныбек Базаркулович.



Источник: газета "Фабула пресс" №44 от 22.06.2018 / стр. 3 Источник - gezitter.org

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