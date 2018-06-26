Развал страны согласно квотам. Как демагоги горбачевщины убивали СССР, - А.Леонов

08:41 27.06.2018 28 июня. 30 лет назад открылась XIX партконференция, последняя для КПСС



Инициированная набиравшими не без помощи Запада политический, точнее – пропагандистский вес горбачевцами, она предопределила окончательное крушение партии, а затем и государства, фундаментом которого была КПСС. Такой сценарий стал возможным вследствие иезуитского использования правящей группой лозунга "Вся власть Советам!". Вернуться к нему с одновременным устранением руководящей роли партии постановила та самая конференция.



Она, как отмечали многие западные СМИ, успешно выпускала пар недовольства горбачевской политикой, тем самым обостряя и без того опасные противоречия в партгосструктурах и обществе. Неудивительно, что главный вопрос конференции – "О мерах по дальнейшей демократизации жизни партии и общества".



" Горбачев выдвинул план радикального преобразования, ознаменовавшего начало конца Коммунистической партии и советской системы "

Многие зарубежные эксперты отмечали, что горбачевцы и нанятые ими псевдооппоненты прочно владели "ситуацией распада". А их противники, представленные в основном брежневско-андроповской номенклатурой, вели себя "взвешенно". Они совсем не хотели терять разнообразных привилегий и даже надеялись сохранить их в дальнейшем. Под любыми флагами, гимнами, лозунгами.



Пожалуй, единственно конкретным было выступление главы Института экономики АН СССР Леонида Абалкина с резкой критикой так называемого ускорения (без упоминания горбачевцев), нацеленного в сложившихся после 1985 года внутри- и внешнеэкономических условиях на крах советской экономики. Ученый подчеркивал, что решение именно экономических, а не политических задач должно стать главным направлением партийно-государственной работы. Но академика предпочили не услышать...



Зато Горбачев в традиционной манере раскритиковал эти оценки и умело перевел дискуссию в русло "Вся власть Советам!". Остракизму подвергся и Юрий Бондарев, сравнивший перестройку с самолетом, который, поднявшись в воздух, совершенно не знает места своего будущего приземления.



Под лозунгом восстановления якобы подлинного народовластия Горбачев и приспешники многословно выступали за реформирование Советов, продвигая "всеобщую" выборность по неким квотам для КПСС и общественно-политических групп. Целью было побыстрее дискредитировать и разрушить сложившееся десятилетиями государственно-политическое устройство страны.



Примечательна оценка конференции тогдашним британским послом в СССР Родриком Брейтвейтом: "Горбачев рассчитывал, что с помощью переноса власти в Советы удастся избавиться от старой партийной гвардии". По сути же "продемонстрировал, что готов продвинуться по пути реформ гораздо дальше, чем думали скептики в России и за границей". Конечная цель конференции и перестройки в целом не вызвала у посла сомнений: "Горбачев выдвинул план радикального преобразования советской системы и политики, ознаменовавшего начало конца Коммунистической партии и самой советской системы".



В этой связи интересно наблюдение Игоря Яковенко, преподавателя Московской высшей партийной школы, впоследствии генерального секретаря Союза журналистов России: конференция объявила о предстоящих "выборах на Съезд народных депутатов СССР, которые состоялись по новой модели… с конструкцией, когда были квоты для общественных организаций и для самой КПСС". Самое ценное здесь в том, что "через эти квоты от творческих союзов да и от страны в целом пролезло довольно большое количество людей, составивших межрегиональную депутатскую группу".



Роль этой прогорбачевской группы в ускорении краха страны и государства трудно переоценить.



XIX партконференция сообразно со сценарием разрушения СССР провозгласила "расширение прав союзных республик и автономных образований путем децентрализации, передачи на места ряда управленческих функций". Причем одна из центральных задач – создавать условия для большей самостоятельности регионов. Не была забыта и русофобская – тогда еще завуалированая направленность "реформ": "Следует проявлять больше заботы об активном функционировании национальных языков в различных сферах государственной, общественной и культурной жизни. Поощрять изучение языка народа, именем которого названа республика, проживающими на ее территории гражданами других национальностей, в первую очередь детьми и молодежью".



Партконференции, напомним, созывались для решения акутальных политических и/или социально-экономических вопросов, возникших в периоды между партсъездами. После февраля 1941-го, когда состоялась XVIII партконференция, такие форумы не проводились. Обращение к историческому опыту, как это тогда преподносилось, на деле было инструментом ускоренного разрушения государства. В 1988-м подавляющая часть партийной номенклатуры хотела не просто сохранить, а приумножить "все, что нажито непосильным трудом". Что ж, многим сие удалось...



Артем Леонов

Опубликовано в выпуске № 24 (737) за 26 июня 2018 года Источник - vpk-news.ru

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