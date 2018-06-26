Бомбы для халифата. Чем бомбят Сирию

08:38 27.06.2018 В Сирии на каждый пораженный объект террористов приходилось чуть больше одного самолетовылета



Верховный главнокомандующий Владимир Путин вновь напомнил о необходимости осмысления боевой работы в Сирии. "Это не просто уроки, а опыт применения новейшего вооружения", – подчеркнул он, отвечая на вопрос "прямой линии".



Даже вызвавший удивление российских специалистов эпизод с уничтожением израильской авиацией ЗРПК "Панцирь-С" в боевых порядках сирийской армии лишний раз говорит о том, что самые современные средства не в силах эффективно противостоять атаке, если с ними обращаться непрофессионально. Справедливости ради скажем, что правительственные войска за пять лет войны в САР, безусловно, приобрели громадный опыт. Но сказываются и накопившаяся усталость, моральное перенапряжение. Только этим можно объяснить, что "Панцирь" был демаскирован сирийским расчетом и почему-то выведен на открытую площадку аэродрома. По информации "ВПК", экипаж (включая механика-водителя) покинул машину под предлогом того, что кончились боеприпасы. При этом удалился на значительное расстояние, что не позволило быстро вернуться и с началом налета вывести "Панцирь" из-под удара.



Вычислить и выкурить

Боевая работа российских ВКС в Сирии примечательна применением высокоточного оружия, современных средств объективного контроля, спутниковой навигации и разведки. Основными средствами подавления группировок ИГ стали фугасные, корректирующие авиабомбы, управляемые ракеты всех классов. Применялись и другие типы боеприпасов – объемно-детонирующие, бетонобойные. Доразведка противника велась из космоса, использовались современная бортовая авионика, новые системы прицельно-навигационного комплекса и вооружения.



" Среди боеприпасов, произведенных после распада СССР, есть некондиция, разновес, что отражается на точности бомбометания "

Наряду с ультрасовременными Су-34, системы наведения и прицеливания которых могут доставить ракету "воздух-земля" террористам чуть ли не через форточку, жаркий сирийский воздух рассекали и модернизированные Су-24М с крылом изменяемой стреловидности. Эти самолеты лишь внешне напоминают о том, что разработкой уникального фронтового бомбардировщика занимались еще в СССР. Сегодня их электронная начинка, отвечающая за наведение, прицеливание и применение вооружения, полностью соответствует стоящим боевым задачам. Основная часть Су-24М оснащена новейшей отечественной разработкой – специальной вычислительной подсистемой СВП-24. Она стоит и на Су-33, Ту-22М3М, других боевых авиационных комплексах.



"Система СВП-24 позволяет использовать обычные бомбы с точностью, схожей с корректируемыми или управляемыми боеприпасами, – говорит первый заместитель начальника оперативного управления Главного штаба ВВС (1997–2003) генерал-майор запаса Игорь Семенченко. – Но еще может быстро перенацеливать самолет и его вооружение сразу после получения данных разведки, скажем, с БЛА, от наземных и агентурных средств. В том числе через комплекс "Стрелец", который входит в экипировку "Ратник" у пехоты и разведчиков".



Идея, положенная в основу системы, в том, чтобы обеспечить не самонаведение на цель боеприпаса, а выверенный вывод носителя в точку сброса неуправляемых средств поражения. Этим наша СВП принципиально отличается от американской JDAM, превращающей в высокоточное оружие бомбы свободного падения. США устанавливают на них комплекты, обеспечивающие наведение на цель по данным GPS, то есть превращают обычные бомбы в управляемые.



СВП-24 обеспечивает совмещение цели с местоположением носителя с поправкой на траекторию полета бомбы, рассчитываемую бортовым вычислительным комплексом с учетом ее баллистики и гидрометеоусловий. В результате обычный боеприпас приобретает эффективность высокоточного оружия.



Но на ТВД сказываются факторы, существенно снижающие точность бомбометания. Во-первых, погрешности в расчете координат цели, которые могут достигать нескольких метров. Добавит их и определение места носителя по данным ГЛОНАСС. Кроме того, координаты несколько искажаются при резком маневрировании в районе цели. Во-вторых, обычно в зоне боевых действий нет полной информации о гидрометеорологической обстановке, состоянии воздушной среды в районе цели. С учетом названных факторов можно оценить точность боевого применения свободнопадающих бомб с использованием СВП-24 показателем в 20–25 метров. В этом случае вероятность попадания в малоразмерное защищенное подземное сооружение составляет 30–40 процентов, а поражения слабозащищенных наземных объектов средним калибром – 60 процентов. Имея на борту 12–16 бомб, Су-24М, оборудованный СВП-24, способен уничтожить до двух точечных объектов военной инфраструктуры ИГ за один вылет. В среднем на каждый пораженный объект приходилось чуть больше одного самолетовылета.



Для получения достоверной информации о местонахождении террористов и результатах огневого поражения активно задействовались средства космической и воздушной разведки, использовалась информация от сирийских партнеров. На авиабазе "Хмеймим" была развернута оперативная группа Министерства обороны РФ, тесно взаимодействующая с сирийскими органами боевого управления. Удары авиации по объектам террористов планировались только на основе подтвержденных разведданных, поступающих из различных источников. Во избежание жертв среди мирного населения цели назначались строго вне населенных пунктов.



Что касается боеприпасов, которые применяет российская группировка ВКС в Сирии, то каждый тип ракеты или бомбы отвечал узкоспециализированным задачам. Среди них как современные высокоточные и корректируемые средства поражения, так и неуправляемые бомбы. Хотя с последними возникали проблемы.



Например, ОФАБ-250-270, неуправляемая осколочно-фугасная авиационная бомба для поражения живой силы противника, объектов вооружения и военной техники, имеет круговое вероятное отклонение (КВО) от 30 до 150 метров. Гарантированная зона поражения – около 30 метров, для живой силы бомба за счет ударной волны и осколков представляет угрозу в радиусе 150–200 метров. Но отклонение в 150 метров довольно существенно и вряд ли отвечает современным требованиям. Как считает командующий 58-й армией (2003–2006), председатель общероссийского общественного движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев, проблема в том, что бомбы ФАБ-250 еще советского производства. Их хорошо, что называется, "подчистили" за время сирийской кампании. Производили их и после распада СССР, но среди последних есть некондиция, разновес, что отражается на точности бомбометания, создает погрешность при подлете к цели в три-четыре секунды, а это десятки метров.



Проблема еще в том, что оборудование, на котором делают ОФАБ, выпускал станкостроительный завод им. Г. М. Седина в Краснодаре. В советское время – 1500 станков в год, в том числе с ЧПУ. Они экспортировались в 64 страны. Сейчас завод на грани банкротства. В 2016 году, например, там сделали всего… один станок. По итогам 2017-го ситуация ненамного лучше. Однако мало реанимировать конкретное производство, надо восстановить российское станкостроение в целом.



Наш дозор и чужой мотор

Особое место в сирийской кампании занимало применение БЛА для разведки и доразведки объектов удара. Это достаточно эффективные средства наблюдения, оснащенные самыми современными камерами с множеством режимов работы. Они действуют в любое время суток с минимальным риском быть обнаруженными. Российские БЛА, например "Форпост", могут автоматизированно передавать на бомбардировщики информацию о движущихся целях, обеспечивая применение по ним как корректируемого, так и неуправляемого вооружения с заданной высокой точностью. С помощью наших БЛА решались задачи радиоразведки, подавления и ретрансляции связи, поиска сбитых сирийских летчиков.



В Сирии малые БЛА могут использоваться и ограниченно группами спецназа ГРУ и ВДВ, командования ССО. Реже – морской пехотой, военной полицией, артиллеристами, мотострелками.



Основой группировки БЛА, решавшей львиную долю задач по оперативной авиаразведке и корректировке артогня, поддержке работы авиации, являются комплексы с "Орланом-10" и "Форпостом". Всего в Сирии было развернуто около 40 комплексов БЛА, что составляло примерно 120 аппаратов. Этот рой позволял накрыть значительную часть районов боевых действий почти непрерывным наблюдением за всеми перемещениям бандитских формирований ИГ (запрещенного в России).



Что касается двигателей для БЛА, то основным пока является бензиновый поршневой. Но на сегодня, по данным "ВПК", уже испытаны новые модификации электрических "Орланов", а также беспилотники на водородных топливных элементах.



"С движками для БЛА все еще есть проблемы, – напоминает Игорь Семенченко. – Поэтому пока крайне популярен "Ротакс 914" австрийского производства (сама компания принадлежит канадской "Бомбардье"). Эти турбонаддувные двигатели стоят в американском Predator, израильском Heron и в нашем БЛА "Дозор-600".



По некоторым данным, операция в Сирии стоила нам примерно 40 процентов всего нашего запаса по авиационным средствам поражения и крылатым ракетам. Поэтому каждое решение о секвестре оборонного бюджета, конверсии ОПК должно быть просчитано. Опыт Сирии подсказывает, на чем должны быть сконцентрированы силы и средства, когда находишься во вражеском окружении.



Рассекречено

БЕТАБ-500ШП – штурмовая с реактивным ускорителем бетонобойная бомба. Применяется с любых высот (в том числе малых) для поражения ж/б укрытий (бункеров) и ВПП. За счет парашюта наклоняется до 60 градусов, после чего он отстегивается, включается реактивный ускоритель. Может пробивать перекрытия толщиной более десяти метров. Масса – 424/350 килограммов ВВ, в одной бомбе БЕТАБ-500 12 ударных блоков.



Бомбы для халифата



КАБ-500С – фугасная управляемая (корректируемая) авиационная бомба "сбросил-забыл". Предназначена для поражения стационарных наземных и надводных целей типа складов, военно-промышленных объектов, кораблей на стоянках. Может применяться круглосуточно при любой погоде. В отличие от зарубежных аналогов основная модель построена не на спутниковой навигации GPS/GLONASS, а на распознавании карты местности. Головка самонаведения КАБ использует не сам объект, а ориентиры, чтобы знать свои точные координаты и наводиться на цель, которая не выделяется из ландшафта. Это делает ее более надежной при применении современных средств РЭБ, когда сигналы GPS/GLONASS могут быть подавлены. Масса – 560/195 килограммов ВВ.



КАБ-250С/ЛГ – самая компактная в своем классе корректируемая авиационная бомба. Оснащена как системой приема спутниковых координат, так и собственной тепловизионной головкой самонаведения. Модификация ЛГ позволяет наводить ее при помощи лазерного целеуказания. Масса – 250/127 килограммов ВВ.



РБК-500 СПБЭ – разовая бомбовая кассета. Снаряжена 15 автономными самонаводящимися противотанковыми боевыми элементами, которые оснащены двухрежимными инфракрасными координаторами цели. Предназначена для поражения бронетехники в условиях естественных и искусственных помех. После выброса поражающих элементов из РБК-500 они выпускают парашюты и начинают вращаться вокруг своей оси в поисках целей. Угол обзора ИК координатора составляет 30 градусов и сканирует зону со скоростью 6–9 об/мин. После обнаружения цели и определения точки подрыва боевой части с помощью бортового вычислителя (приблизительно на высоте 150 м) осуществляется поражение. Медная болванка диаметром 173 миллиметра и весом один килограмм разгоняется до двух тысяч метров в секунду и способна пробить до 70 миллиметров брони, удар наносится в относительно слабобронированные области (крыши башен и моторно-трансмиссионных отделений). Масса – 500/15 килограммов элементов по 14,5 килограмма.



ОДАБ-500 – объемно-детонирующая авиационная бомба. Разновидность фугасных авиабомб. Но ее эффективность существенно выше. В носовой части находится электромеханическое устройство, предназначенное для распыления ВВ. Авиабомба содержит 193 килограмма высокоэнергетической летучей жидкости. После сброса через установленное время начинается распыление боевого вещества, которое создает облако смеси ВВ с воздухом и подрывается детонатором. Объемный взрыв создает мощнейшую волну избыточного давления, а затем обратную волну, которая затягивает воздух в образовавшийся вакуум (поэтому такие авиабомбы часто называют вакуумными). Эффективный радиус действия взрывной волны против живой силы противника на открытой местности – более 50 метров. Масса – 500/193 килограмма ВВ.



Бомбы для халифата



Х-29Л – ракета класса "воздух-поверхность". Обладает повышенным поражающим фактором фугасного и осколочного действия. Оснащена лазерной ГСН. Цель подсвечивается лазером, по которому производится наведение, при этом ракета воспринимает только нужную длину световой волны, что обеспечивает высокую устойчивость захвата цели. Изображение, пойманное ГСН, транслируется на телевизионный экран в кабине летчика. Удержание луча подсветки обеспечивается автоматической следящей системой. Ракета сама выбирает наиболее выгодную траекторию захода на цель, стремясь поразить ее под как можно более высоким углом, чтобы пробить наименее защищенные перекрытия сооружений и броню транспортных средств. Масса – 660/116 килограммов ВВ. Дальность полета – 8–10 километров.



Х-25МЛ – ракета "воздух-поверхность". Наводится на цель с помощью полуактивной лазерной ГСН. Подсветка цели может осуществляться бортовой или наземной станцией целеуказания. Конструкция станции подсветки и ГСН ракеты исключает влияние лазерного излучения от других источников. В задачу летчиков входит только обнаружение и маркирование поражаемого объекта на ТВ-индикаторе. Точное удержание луча на цели обеспечивается автоматической следящей системой. На конечном участке траектории ракета делает "горку". Предназначена для поражения малоразмерных подвижных и неподвижных целей. Масса – 300/90 килограммов ВВ. Дальность полета – 8–10 километров.



Олег Фаличев

Опубликовано в выпуске № 24 (737) за 26 июня 2018 года Источник - vpk-news.ru

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