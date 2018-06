Дональд Трамп – жертва педофила. Выборы президента США выиграли темные люди, - ВПК

08:36 27.06.2018 Проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером с мая 2017 года расследование приписываемых России попыток вмешательства в выборы президента США привело к неожиданным результатам, заставляющим серьезно задуматься над вопросом: кто же в действительности управляет Америкой?



Проправительственные и корпоративные СМИ Соединенных Штатов отмечали годовщину расследования Мюллера в обстановке незатихающего и ими же порожденного разгула страстей вокруг якобы имевших место контактов предвыборного штаба Дональда Трампа с представителями российских властей. Бывший директор ФБР, а ныне спецпрокурор Мюллер, изо всех сил старающийся оправдать выделенные на расследование средства, похоже, не добился никаких результатов. Ни следов, ни улик, ни свидетельских показаний, подтверждающих заинтересованность Москвы в исходе президентских выборов, зафиксировать не удалось. Казалось, усилия добросовестной команды спецпрокурора были напрасны и пора было бы признать, что дело зашло в тупик.



Кратчайший путь в Эр-Рияд

И вдруг в общем и довольно однотонном хоре центральной прессы зазвучали новые нотки. Одной из первых изменение ситуации уловила многоопытная администрация крупного игрового форума ResetEra, довольно сдержанно отметившая, что информация последних недель "служит доказательством того, что расследование специального прокурора остается в напряженной фазе, несмотря на публичные призывы адвокатов Трампа быстрее его закончить". А 19 мая 2018 года весьма осведомленное, выходящее многомиллионным тиражом издание The Times of Israel с деланным изумлением заявило о наличии "признаков, указывающих на то, что помощь в избирательной кампании Трампа предложили страны, не являющиеся Россией".



" Одобрение президентом США блокады Катара стало следствием совместного воздействия на Трампа его ближайших родственников и советников "

В тот же день на сайте ResetEra дали уточнение, что на конфиденциальных встречах, о чем ранее не сообщалось, со стороны некоторых стран была предложена помощь президентской кампании Трампа. Притом сделано это было за несколько месяцев до выборов. Большей ясности добавило появившееся тогда же замечание в Wall Street Journal: "По мнению людей, знакомых с этим вопросом, следствие Роберта Мюллера более внимательно изучает участие Ближневосточного региона во время президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году". На свои места все расставила корреспондентская бригада в составе Марка Мазетти, Ронена Бергмана и Дэвида Д. Киркпатрика, разместившая в газете New York Times пространный материл об установленном Мюллером факте контактов близких советников Трампа с тремя богатыми государствами Персидского залива – Саудовской Аравией, Эмиратами и Катаром. И уже назавтра выходящая в Вашингтоне, весьма почитаемая на Капитолийском холме политическая ежедневная газета Hill устами Джулии Манчестер сообщила о реакции президента США на поступающую информацию: "Трамп захлопнул отчет "Таймс" в воскресенье со словами, что это "длинная и скучная история, свидетельствующая о том, что самая дорогая в мире охота на ведьм ничего не нашла ни в России, ни у меня, поэтому теперь они смотрят на остальную часть мира!".



Ошеломляюще выглядел подзаголовок в New York Times, выполненный в традиционном стиле криминального журналистского расследования: "Дональд Трамп-младший летом 2016 года встретился в Trump Tower с представителем двух богатых арабских принцев, которые заявили, что хотят помочь его отцу победить на выборах". Эдвард Хелмор из британской газеты Guardian приводит слова сенатора от штата Виргиния Марка Уорнера, с удивлением обнаружившего, что уже есть вторая и даже третья страна, пытавшиеся вмешаться в чужую избирательную кампанию. "Я не верю, – добавил сенатор, – что президент забыл о законе, запрещающем иностранцам вмешиваться в американские выборы".



В прессу просочились любопытные детали о встрече. Ее инициатором, по мнению Bloomberg News, выступил Эрик Д. Принс, один из 19 сыновей, родившихся в семи браках его покойного отца миллиардера Эдгара Принса. Тот известен как основной донор Республиканской партии, бывший офицер морского спецназа, родной брат министра образования Бетси ДеВос, родоначальник современного наемничества, основатель частной военной компании Blackwater и имеющий "противоречивую репутацию" на Ближнем Востоке. Участники предстоящей встречи Джоэл Замель и Джордж Надер находились неподалеку в отеле в Мидтауне. Примерно в 16 часов дня 3 августа Надер получил звонок от Принса, который вызвал их в Трамп-Тауэр. В офисе Дональда Трампа-младшего присутствовал Стивен Миллер, нынешний старший советник Трампа по политическим вопросам.



Дональд Трамп – жертва педофила

Специальный прокурор Роберт Мюллер

вмешательства России не обнаружил. Фото: svoboda.org

Принс и Надер хорошо знали друг друга – Надер работал в Blackwater в годы войны в Ираке. Принс открыл совещание словами, обращенными к Дональду Трампу-младшему: "Мы много работаем по вашему отцу" и представил Надера как близкого друга с глубокими связями с арабскими лидерами. Американский бизнесмен ливанского происхождения Джордж Надер снискал известность изданием журнала Middle East Insight, в котором публиковались интервью с американскими законодателями, включая сенаторов Митча Макконнелла, Джона Маккейна, Дайанн Фейнстейн и других. Авторы Надера беседовали с мировыми лидерами, такими как Билл Клинтон и Джордж Буш. К сотрудничеству привлекались ближневосточные политики, в том числе Ясир Арафат, Ицхак Рабин, Муамар Каддафи, Хосни Мубарак, принц Саудовской Аравии Алвалид бин Талал. Колумнист ливанской ежедневной газеты An-Nahar Хишам Мелем напомнил, что Надер организовал на израильском телевидении первое интервью экс-министра иностранных дел Сирии Фарука аль-Шараа. Надер имел связи с чиновниками самого высокого уровня в израильском и арабских правительствах. Однако журнал Newsweek не раз называл его темной фигурой, желавшей "соединиться с властью".



Надер объяснил Дональду Трампу-младшему, что правители Саудовской Аравии и ОАЭ, эмиссаром которых он является, видят в Трампе-старшем сильного лидера, способного восполнить вакуум власти, который, по их мнению, оставил Обама на Ближнем Востоке. Поэтому "он и его друзья будут рады поддержать г-на Трампа насколько возможно". Фактический правитель ОАЭ – наследный принц Мохаммед бин Зайед аль-Нахайян и саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман долгое время выступали против политики администрации Обамы на Ближнем Востоке, не скрывая возмущения иранской сделкой и его подходом к сирийской гражданской войне. Новостные программы обеих стран яростно критиковали Хиллари Клинтон еще в бытность ее госсекретарем США. Принцы делали ставку на будущего американского президента, который, по их предположению, займет более решительную позицию в регионе против Ирана и таких групп, как "Братья-мусульмане" (запрещенная в РФ). В ходе встречи Надер неоднократно упоминал принцев Саудовской Аравии и Эмиратов как своих друзей, демонстрируя в подтверждение фотографии с мобильного телефона. New York Times уже похвасталась, что располагает некоторыми из них.



Другим участником августовской встречи был израильский бизнесмен Джоэл Замель, владелец онлайн-медиакомпании Psy-Group, специализирующейся на сборе информации и формировании мнения через социальные сети. Замель заверил присутствующих в своей способности оказать существенную поддержку Трампу путем манипулирования социальными сетями. По плану Замеля предполагалось задействовать "тысячи поддельных учетных записей социальных сетей для продвижения кандидатуры г-на Трампа на таких платформах, как Facebook". Любопытно, что в Psy-Group высказывались серьезные опасения относительно законности этого плана. Менеджеры компании даже консультировались с американской юридической фирмой по данному вопросу. По замечанию New York Times, Дональд Трамп-младший одобрительно ответил на предложение о возможном манипулировании социальными сетями, чтобы помочь выбрать своего отца на пост президента.



После встречи Надер стал близким союзником консультантов избирательной кампании Трампа. Он часто встречался с Джаредом Кушнером, зятем будущего президента, и Майклом Т. Флинном, первым советником президента по национальной безопасности. Любопытно, что сразу после избрания Трампа президентом США Надер заплатил Замелю около двух миллионов долларов, а связанная с Замелем интернет-компания WhiteKnight предоставила г-ну Надеру подробный отчет о значении кампании в социальных сетях для победы г-на Трампа. После инаугурации, сообщает Times, Замель и Надер посетили Белый дом, встретились с Кушнером и Бэнноном. Первые месяцы президентства Трампа Надер был постоянным посетителем Овального кабинета. По словам корреспондента CNN Вероники Стракквалурси, встречи были посвящены политике США в отношении стран Персидского залива перед первой зарубежной поездкой Трампа в Саудовскую Аравию в мае 2017 года. Можно предположить, что активная деятельность Надера, его встречи с людьми из самого близкого окружения президента США повлияли и на сам выбор маршрута Дональда Трампа для его первого заграничного вояжа. Вопреки сложившимся традициям "борт номер один" приземлился не в Мексике или Канаде, а в Эр-Рияде.



Надер и его люди видели открывшуюся перспективу использования возможностей, возникших благодаря сближению с влиятельными сотрудниками Белого дома. Надер "продвигал секретный план использования частных подрядчиков для дестабилизации Ирана, регионального врага Саудовской Аравии и Эмиратов". Источник The New York Times сообщает о приглашении, сделанном Надером старшему сыну Трампа, встретиться с саудовским принцем, от которого Дональд Трамп-младший, впрочем, отказался. Надером овладела идея использования частных подрядчиков для проведения экономического саботажа против Ирана, который, как он надеялся, может заставить его окончательно отказаться от ядерной программы. План включал усилия по сдерживанию западных компаний от инвестиций в Исламскую Республику. Надер был убежден, что экономическая война – ключ к свержению правительства в Тегеране. Попутно он обсуждал с Эриком Принсом, имевшим богатый опыт создания охранных отрядов для арабских шейхов, возможность побудить саудовцев заплатить два миллиарда долларов за создание частной армии для борьбы с иранскими силами в Йемене.



Катарское досье

В попытках ослабления натиска складывающейся антикатарской коалиции Доха аккуратно допустила утечку компрометирующей информации. Новостной портал Middle East Eye (MEE), финансируемый, по утверждению Саудовской Аравии, Катаром, поместил материал Дэвида Херста, повествующий о секретном саммите арабских лидеров, организованном неутомимым Надером на яхте в Красном море еще в конце 2015 года. Тогда бизнесмен предложил собравшимся создать элитную региональную группу из шести стран, которая заменила бы Совет сотрудничества стран Персидского залива и умирающую Лигу арабских государств. "Если вы согласитесь с этим, я буду лоббировать это в Вашингтоне", – сказал Надер. Британский таблоид консервативного толка Daily Mail с тиражом около 1,5 миллиона экземпляров приводит слова источника, близкого к Мохаммеду бин Зайеду: "Мир не слышит много о Джордже Надере, но он ключевой игрок. У него самые сильные связи с Трампом и его командой. Он работал с Кушнером и Стивом Бэнноном, они друзья".



Американская телекомпания NBC со ссылкой на три источника подтверждает, что сведения катарцев включают и данные о секретных встречах, в которых, помимо президентского зятя, участвовали также предприниматель Джордж Надер и донор Республиканской партии Эллиот Бройди, осужденный за взятки. Он направлял Надеру на зашифрованный адрес электронной почты отчеты о частных встречах с президентом в Овальном кабинете. Надер и Бройди убеждали президента США Дональда Трампа уволить с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, проводившего более сдержанную политику по отношению к Ирану и Катару. Именно в этом контексте можно рассматривать объявление о расторжении США ядерной сделки с Ираном.



Панарабская газета Al Araby Al Jadeed сообщила о подозрительном многомиллионном вкладе, сделанном Надером в фонд Республиканской партии незадолго до того, как американские политики приступили к рассмотрению законодательных мер, направленных против Катара. Через компанию в Канаде Надер перевел миллионы долларов Бройди. Бройди – владелец крупной охранной фирмы Circinus – подписал контракты с Объединенными Арабскими Эмиратами на сумму в несколько сотен миллионов долларов. "Вскоре после получения наличных денег, – пишет газета, – Бройди выступил спонсором конференции о якобы имевшихся у Катара связях с исламским экстремизмом". Тогда же конгрессмен от Калифорнии, республиканец Эд Ройс, председатель Комитета по иностранным делам, объявил о том, что выступает с инициативой объявить Катар государством, поддерживающим терроризм. Не без участия Дохи в прессу просочились сведения о попытках посла ОАЭ в США Юсефа аль-Отайбы лоббировать деятельность эмиратов, включая предполагаемые выплаты в четверть миллиона долларов свидетелю в слушаниях конгресса США по вопросу отношений Вашингтона с Катаром.



Информационные атаки катарских СМИ способствовали утверждению мнения, что одобрение американским президентом блокады страны и обвинение в пособничестве терроризму стали следствием совместного воздействия на Трампа его ближайших родственников и советников, а также корыстных усилий правящих кругов Саудовской Аравии и ОАЭ. Впрочем, прокатарские СМИ высказывают мнение, что на позицию Трампа мог повлиять его зять Джаред Кушнер, у которого за неделю до этого сорвалась сделка с катарскими инвестициями в его семейный бизнес.



Плюс метод "медовых ловушек"

Старательно и по крупицам репортеры ведущих СМИ США, Великобритании и Ближнего Востока создают портреты людей, взявших на себя функции кукловодов, приводящих в движение знаковые фигуры мировой политики. Популярная издательская онлайн-платформа социальной журналистики Medium, разработанная соучредителем "Твиттера" Эваном Уильямсом, представила материал, в котором говорится, что Джордж Надер "потратил десятилетия на заискивание перед людьми, находящимися у власти в Вашингтоне и на Ближнем Востоке, прежде чем всплыть для дачи показаний перед командой спецпрокурора Мюллера". Корреспонденты одной из ведущих ежедневных американских газет Washington Post Сари Хорвиц и Дэвлин Баррет сообщили, что Надер был задержан в международном аэропорту им. Даллеса, допрошен агентами ФБР и уже много раз встречался со следователями.



Сотрудников Мюллера интересует вопрос, быстро превращающийся в риторический: пытались ли Эмираты купить влияние в Белом доме Трампа? Телеканал Al Jazeera назвал Надера "ключевой фигурой в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера". Ливанская Daily Star, интересовавшаяся молодыми годами жизни Надера, обратила внимание на сомнительный характер его репутации еще в пору студенчества, когда он "не смог продержаться в Кливлендском государственном университете и был отчислен оттуда в 1980 году". Об этом пишет и Макс Катнер в либеральном журнале Newsweek. Надер, не сумев окончить университет, стремился "дотянуться до людей, которые, по его мнению, были игроками власти".



Катарский телеканал Al Jazeera без стеснения шокировал обывателя, поведав "темную историю" Надера, запечатленную в судебных приговорах о сексуальном насилии и растлении несовершеннолетних мальчиков. Именно этим объясняются достаточно длительные "исчезновения" Надера, подмеченные бывшим переговорщиком Госдепартамента Аароном Дэвидом Миллером, много поработавшим на Ближнем Востоке. Впервые Надер признал себя виновным по обвинениям в детской порнографии в далеком 1985-м. Во время обыска у него дома в Вашингтоне были обнаружены и изъяты сумки и ящики с детскими порнографическими изданиями, которые Надер получал на адрес офиса своего журнала Middle East Insight. Через пять лет он был арестован в аэропорту Даллеса в Вашингтоне за попытку провезти видеоролики с детской порнографией, замаскированные под конфетные коробки, а еще через несколько лет признан виновным в совершении половых актов с несовершеннолетними мальчиками в Европе и по приговору суда отправлен в тюрьму Праги. После отбытия срока выдворен из Чехии. Автор передачи на Al Jazeera Creede Newton задается вопросом: как педофил получил доступ к Белому дому и установил тесные контакты с высокопоставленными чиновниками на Ближнем Востоке?



Сотрудники Мюллера не обошли вниманием и Джоэля Замеля. В конце мая 2018 года Байрон Тау и Ребекка Балхаус подтвердили в журнале The Wall Street Journal, что Роберт Мюллер изучает сейчас роль израильского предпринимателя, имеющего связи с монархией Персидского залива. Старейшая ежедневная израильская газета либерального направления Haaretz уже 21 мая 2018 года сообщила о том, что известие о направлении Робертом Мюллером агентов ФБР на Ближний Восток для бесед со свидетелями и совместной работы с израильской полицией по захвату компьютеров, принадлежащих компании, специализирующейся на "манипуляциях в социальных сетях", поразило Израиль, как бомба.



О совместной акции полицейских Израиля и американских следователей "по захвату компьютеров одной из компаний г-на Замеля" поведал своим читателям The Times of Israel. Джоэл Замель, названный "экспертом по социальным сетям в Израиле", и его Psy-Group разработали "кампанию онлайн-манипуляции, которая включала использование тысяч поддельных учетных записей в социальных сетях, чтобы помочь Трампу стать избранным". Фирма Замеля, подмечает корреспондент Haaretz Эллисон Каплан Зоммер, работала в одном сегменте рынка с израильской компанией Black Cube, известной после ее использования кинорежиссером и кинопродюсером Харви Вайнштейном "для борьбы с подозрительными сексуальными надругательствами над актрисами".



Согласно маркетинговым материалам фирмы Psy-Group предлагает клиентам целый ряд услуг, в том числе "медовые ловушки", термин, применяемый шпионскими агентствами для обозначения тактики сбора информации с использованием романтических или сексуальных отношений. Несколько сотрудников фирмы – ветераны израильской разведки, имеющие опыт работы в таких областях, как психологические операции. The Wall Street Journal упоминает маркетинговую брошюру Psy-Group, рекламирующую свои "сильные операционные возможности в Deep Web и Darknet (часто называемой темной стороной" Интернета) – скрытой интернет-сети, где контакт устанавливается только между доверенными "друзьями" с помощью нестандартных протоколов для прикрытия, как правило, незаконной деятельности. Bloomberg считает Замеля основателем и главным исполнительным директором компании Wikistrat, "разработавшей методологию стратегического планирования Collaborative Competition, на которой основана флагманская система Wikistrat". По словам людей, знакомых с ее операциями, компания была основана в Израиле, но арендовала американское офисное помещение в Вашингтоне, чтобы придать ей видимость американской фирмы. Хотя большинство сотрудников находились в Тель-Авиве и работали удаленно.



Мрачной безысходностью веет со страниц New York Times с пророческим предсказанием о том, что отношения, возникшие до выборов, "будут развиваться и в период президентства Трампа".



Владимир Газетов,

кандидат исторических наук, профессор АВН

Вадим Хоменко,

кандидат педагогических наук, профессор Военного университета МО РФ

Опубликовано в выпуске № 24 (737) за 26 июня 2018 года Источник - vpk-news.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530077760

Новости Казахстана