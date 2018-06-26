Что скрывали в СССР, рассказывая о русско-турецких войнах, - Я.Бутаков

08:24 27.06.2018 Войны с Турцией, в которых отличились Румянцев, Суворов, Кутузов, Нахимов, служили и служат одною из важных тем для воспитания историко-патриотической гордости у россиян. При этом, особенно в школьном преподавании, очень многие моменты этих войн стали в СССР и являются до сих пор предметами умолчания



Кто начинал

Мотивы России в войнах с Турцией обычно преподносятся либо как оборона от турецкого нападения, либо, как, например, в случае с Азовскими и Прутским походами Петра I, Россия "остро нуждалась в выходе к Черному морю". Понятно, что "острая нужда" такого рода у любой страны есть обычный империалистический интерес.

Факты – упрямая вещь. Они говорят о том, что почти во всех войнах с Турцией с конца XVII по начало ХХ века инициатива принадлежала России. В 1806, 1827 и 1853 гг. Россия начала военные действия против Турции даже без объявления войны. В первом и третьем случаях Россия, ультимативно требуя от Турции политических уступок, вводила войска в дунайские княжества Молдову и Валахию, находившиеся под протекторатом Турции. В 1827 году русская эскадра совместно с английской и французской приняла участие в нападении на турецкую в Наваринской бухте у берегов Греции, хотя Россия не находилась тогда в состоянии войны с Османской империей. Впрочем, подобным образом в то время вели себя с Турцией и другие великие христианские державы, считая, очевидно, что не обязаны придерживаться обычных для себя норм международного права в отношениях с мусульманской страной.

Во всех войнах с Турцией Россия ставила себе целью присоединить к себе какую-то часть территории Османской империи либо расширить свою сферу влияния за ее счет. Во всех войнах с Россией Турция по сути дела оборонялась. Военные действия всякий раз происходили на территории Османской империи. Почти все войны завершались расширением России и умалением Турции.

Исключений было немного. Так, Прутский поход 1711 года, представлявший собой чистейшую авантюру, едва не закончился катастрофой русской армии. Петр I откупился от плена, кроме большой контрибуции, уступкой недавно завоеванного Азова. В Крымской войне 1853-1856 гг., принявшей для России вынужденно оборонительный характер, единственный раз, из-за вмешательства Англии и Франции на стороне Турции, военные действия проходили также и на окраинах России, которая вынуждена была пойти на уступки, в том числе территориальные.

С конца XVIII века петербургские правящие сферы открыто вынашивали планы раздела Османской империи, приглашая поучаствовать в этом и другие европейские державы, чтобы заинтересовать их. Себе российские правители всегда намечали главный приз – Константинополь и проливы Босфор и Дарданеллы. Этот ключевой пункт предполагалось либо присоединить к Российской империи непосредственно, либо включить в состав одного из новых государств, образуемых в результате раздела Турции. Такие государства априори рассматривались как российские марионетки.

Желание заполучить "Царьград" стало главным мотивом, вызвавшим Крымскую войну и спровоцировавшим вступление Турции в Первую мировую войну на стороне врагов России. В 1853 году русский чрезвычайный посол князь А.С. Меньшиков, по инструкции Николая I, сделал все возможное, чтобы спровоцировать турецкого султана на войну, выставив унизительные требования и нарочито высокомерно себя поведя.

В 1914 году, 2 августа, османский военный министр Энвер-паша отправил в Петербург секретную депешу, где обещал нейтралитет Турции в начавшейся Первой мировой войне в обмен на обещание России отказаться впредь от любых претензий на Константинополь. Николай II такого обещания дать не пожелал. Отсутствие прямого сообщения с западными союзниками через Черное и Средиземное моря стало роковым для Российской империи в Первой мировой войне.

Война 1877-1878 гг. была начата Россией под благовидным предлогом защиты притесняемых турками балканских славян. Однако потом выяснилось, что эти славяне (болгары и сербы) не горели желанием сменить турецкое подданство на российский протекторат, который Россия попыталась им тут же навязать. Так выявилась цель России: расширить сферу своего влияния. Из-за конкуренции других великих держав этого сделать не удалось, однако Российская империя не осталась в накладе, присоединив к себе очередные турецкие провинции в Закавказье.



Россия часто воевала не одна, а в коалиции

В 1737-1739 и 1787-1791 гг. Россия воевала с Турцией не одна, а в коалиции с Австрией. Кто знает: быть может, если бы в 1739 году турки не пошли на Белград, а в 1790 году австрийская армия не разбила турок у Калафата, то в первом случае России не видать было бы Азова, а во втором – Крыма. Про совместные действия России с Англией и Францией против Турции в 1827 году уже было сказано. В 1877-1878 гг. союзником России выступила Румыния (объединение бывших дунайских княжеств), хотя, конечно, это был так себе союзник. В Первой мировой войне Россия принадлежала к самой мощной коалиции.



Освобождение или завоевание

Присоединение к России новых земель в результате русско-турецких войн привычно трактуется как освобождение. Однако большинство жителей вновь присоединяемых территорий, что на побережье Черного моря, что в Крыму, были мусульманами. Большинство этого населения покидало свои земли после их завоевания Россией.

Многие страны пользовались в составе Османской империи или в сфере ее влияния широкой автономией, но при завоевании их Россией лишались ее и включались в Российскую империю на общих основаниях. Так произошло в 1783 году с Крымским ханством, в начале XIX века – с княжествами Грузии, в середине XIX века – с черкесскими и кабардинскими землями. Бессарабия до захвата ее Россией в 1806-1812 гг. была частью полунезависимого княжества Молдова.



Кто противники

Как выяснялось, войны против Турции не всегда велись Россией только ради смирения Турции. Так, победа в войне 1768-1774 гг. была использована императорским правительством для окончательной ликвидации (1775 г.) Запорожского Войска, при том, что в этой войне запорожцы были верными союзниками России. После этого мы неоднократно видим потомков не пожелавших переселяться на Кубань запорожцев в составе турецкой армии.

Еще в 1708 году с Дона, разоренного карательными войсками Петра I, ушли многие казаки-старообрядцы, т.н. некрасовцы. Они поселились в Османской империи. Из некрасовцев составлялись отдельные воинские части, сражавшиеся в войнах на стороне султана против царя. Последнее такое участие имело место в Крымскую войну.

В той же Крымской войне в турецкой армии было немало поляков и венгров, бежавших после подавления царскими войсками Польской (1830-1831) и Венгерской (1848-1849) революций. Говоря о прогрессивном характере этих революций, советская историческая литература не афишировала последующую деятельность их участников в стане противников России.



Ярослав Бутаков, 26 июня 18 Источник - russian7.ru

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