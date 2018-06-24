Д.Сулеев: Казахстанские СМИ - вечная провинциальность и дефицит "провиденциализма"

08:17 27.06.2018 "По сути дела, СМИ, как целая отрасль, стали заметной частью общественных отношений только после того, как казахи перешли к оседлому образу жизни, прекратив свое традиционное бытование и вместе со всеми остальными составляющими СССР народами стали поголовно грамотными"



В Алматы завершил работу медиафорум: "Информационный образ Большой Евразии: роль медиа в формировании будущего Евразийского пространства". Организаторами мероприятия выступили Политологический центр "Север-Юг", ЦАИ "Евразийский мониторинг", ИАЦ МГУ и экспертный клуб "Урал-Евразия". На полях Форума политический обозреватель ИАЦ Никита Власов встретился с одним из родоначальников казахстанской интернет-журналистки Джанибеком Сулеевым.

- Как вы оцениваете актуальные процессы развития казахстанских медиа? Что принципиально нового мы наблюдаем за последние 2-3 года?

- Казахстанские медиа не являются собственно первородными во всех смыслах, верно? Т.е. вплоть до конца 19 века наши предки не имели текстовую новость, информацию в сколь-нибудь массовом распространении. Т.е. мира СМИ, периодической печати как инструмента общественного, политического, пропагандистского и прочего влияния попросту не существовало... именно у автохтонов этого региона, кочевавших казахов и киргизов.

По сути дела, СМИ, как целая отрасль, стали заметной частью общественных отношений только после того, как казахи перешли к оседлому образу жизни, прекратив свое традиционное бытование и вместе со всеми остальными составляющими СССР народами стали поголовно грамотными. Родились, точнее пришли в казахское, а в целом в казахстанское общество, вместе с ростом и развитием городов, такие профессии как журналист, типографский рабочий (печатник и т.п.) Следовательно оригинальными процессы развития казахстанских медиа назвать нельзя и все, что, допустим происходит в России, так или иначе происходит у нас, в тех или иных вариациях. Идет практическое умирание бумажной прессы и исчезающие (и исчезнувшие СМИ) явно перевешивают те СМИ, которые, допустим, создались недавно или создаются прямо сейчас.

Другими словами, наблюдается застой и полное отсутствие роста. Переструктуризация, изменение самого медийного ландшафта у нас в Казахстане произошло более бледно и менее продуктивно чем в России. И тут дело не только в разнице самих масштабов – допустим, в Москве бы, убери оттуда в одночасье все население, вместился бы весь 18-миллионный Казахстан – дело еще в очевидной нехватке, если не сказать отсутствии того, что мы называем креативом...

- А в чем это по-вашему выражается?

- Можно было бы все это назвать одним общим термином... ну типа "провинциальность", "вторичность" и прочее... Однако это не было бы всей правдой. Теперь, когда современные коммуникации, Интернет добрались до Афганистана - тут не может быть одного всеобъемлющего объяснения... Понимаете?

Тут много и объективных причин, и субъективных обстоятельств. Например, у нас вроде тоже, ну как минимум не стало меньше людей, занимающихся журналистикой, в мире СМИ появились чисто виртуальные издания, новые специалисты (например, SMS-шники), без которых никуда...

Однако сказать, что у нас есть некие СМИ работающие на узкоспециализированную аудиторию, какие-то мощные проекты проявившие себя в так называемых, нишевых сегментах при всем желании не получится. Впрочем, у нас тут не наблюдалось бурного роста даже в былые, более или менее сытые времена, а сейчас тем более. Разве что сравнительно недавно появился телеканал курируемой общественной организацией бизнес-сообщества (Тимур Кулибаев) "Атамекен", но я бы не назвал его явлением.

Зато был фактически уничтожен великолепный медийный проект, называвшийся "Радиоточкой" в формате интернет-портала, в котором был заложена платформа интернет-радио (+ видео). Еще год-два и о нем забудут даже люди работавшие на нем.

Одним словом, оригинальные проекты в Казахстане случаются, но, как правило крайне редко выживают. Таким феноменами являются, например, интернет-издания вроде Zonakz.net (прежнее название Navigator) и Nomad.su. Но последнее "лица необщим выражением", имевшее определенные перспективы была идея и воплощенный проект интернет-портала "Радиоточка". Но "отец идеи" уехал...кстати, к вам, в Москву и потом проект после целого ряда роковых обстоятельств почил в бозе…

Но одна из самых базовых причин неуспеха всего комплекса СМИ в целом лежит на поверхности. Я бы даже подчеркнул: на самом видном месте. Дело в том, что у нас слабая элита. В каком смысле? Почти во всех, в том числе и в той части, которая касается такого... скажем так, сервиса, как СМИ. Нельзя сказать, что состоятельная часть общества НЕ занимается СМИ, во многом те, кто еще держится на плаву (я говорю сугубо о частных СМИ), держатся только за счет инвестиций, о происхождении которых не принято трубить.

Причем об окупаемости СМИ, там, в принципе, и речи не ведется. Такие проекты, работающие и приносящие хоть какую-то прибыль, можно, наверное, пересчитать на пальцах одной руки. Причем это финансирование зачастую идет не от сердца дающего, потому что дающего (спонсирующего) порой просто обязывают это делать. От кого или откуда может поступать такая "просьба" лишний раз расшифровывать наверное не стоит, остается только догадываться ))).

Но какой-то зримой эманации, желания создать в отечестве родном из ряда вон выходящее в медийном смысле, исходящих именно из разных уровней казахстанского олимпа практически уже не просматривается уже много лет... В этом плане Москва по прежнему "свет в окошке": когда надо послать серьезный месседж – можно дать большое интервью, скажем, "КоммерсантуЪ". Заплатив, разумеется за это, кругленькую сумму...

Медиастуктуры не являются у нас даже близко стоящими к понятию "четвертая власть". Безусловно, это инструмент, колющий, режущий, но не более того. Почему так сложилось – опять же вопрос к элите, ну а там как бы расклады таковы, что не способствуют вызреванию такого ценной субстанции как креатив.

- Вы хотите сказать что "слабость" казахстанских СМИ связана со слабостью элиты, по существу – самого общества?.. Я правильно понял? А вот когда вы говорите о прессе, вы больше о какой говорите: которая на казахском языке или на русском?

- Хороший вопрос!.. В смысле нелегкий. Есть такая некая специфическая разность. Казахская пресса и казахстанская (читай – русскоязычная) – это, как принято считать, два мира.... едва ли не два образа жизни. И эта сентенция по-прежнему актуальна. Долго разглагольствовать на эту тему не будем, она сама по себе заслуживает отдельного длительного разговора и аналитики. Укажу только одну причину, почему это так... Кстати, о ней, в принципе, я косвенно уже упомянул в самом начале разговора...

Казахи представляют собой осколки древних племен кочевой цивилизации - если можно так запросто выразиться. Но как Нация, а следовательно и как Государство, мы еще очень молоды... И как некоторые утверждают, а я разделяю эту точку зрения, мы еще недобрали определенных параметров, которые бы позволили бы твердо сказать: есть такая Нация, она состоялась... Пока что - да, мы молодая Нация, у которой например, урбанизированная часть существенно уступает той, что живет в сельской местности, и, которая обладает или перегружена т.н. аграрным мышлением. Причем, как гласит статистика, городское население у нас как бы уже превысило сельское, но если говорить отдельно о казахах, то мы еще не стали... условно говоря, Нацией городской, урбанизированной и пр.

Я не знаю это минус или нет, но дела обстоят именно таким образом, а следовательно и они явно влияют, так или иначе, на многие вещи и процессы. И это очень заметно на функционировании СМИ... Трагического, наверное, в этом ничего нет, главное, процесс идет... но, как говорится, есть нюансы.

Когда наступила эра "рыночной экономики", пресса оставшаяся от совковой эпохи быстро сошла на нет. Появившиеся частные издания, сначала "Кооперативные новости", потом их перебил прославленный "Караван", а потом "Время" куда потянулись и те перья, которые служили собкорами больших союзных газет, из совкового официоза и т.д. Т.е. русскоязычные быстро соориентировались и ...пошла писать губерния: появились чисто коммерческие издания, желтые издания, первые деловые...

Казахи же, точнее казахскоязычная журналистика, основательно застряла на старте, а потом и вовсе упала, как впрочем и большинство общества, на самое экономическое дно. Правда, немного погодя к ней у власти проснулся свой интерес, когда юное государство на фоне подорожания барреля завязало жирок и тут же придумало т.н. госзаказ для государственных СМИ и стало подкармливать прессу в принципе.

Думаю если бы не было такой политики, то казахскоязычные СМИ, несмотря на распространение казахского языка, увеличение казахскоязычного населения существовала бы в весьма ограниченном варианте. Нет, конечно, господдержку получают и русскоязычные СМИ, но в приоритетах конечно та, что коммутирует на государственном языке. Что касается частных СМИ на русском языке, то у них были и есть проблемы, но за некоторыми из них стоит поддержка, которая местами выше чем тендер от государства.

Ну а вот теперь я отвечу собственно на поставленный вопрос: прежде всего, несмотря на отток русскоязычных и другие процессы, когда мы говорим о прессе, разумеется, я имею в виду и первым делом русскоязычную часть казахстанских медиа. Потому что эта часть, по-прежнему, выступает в качестве камертона состояния дел во всем медийном пространстве Казахстана. К тому же за этим сегментом маячит большая российская журналистика. Недаром ноги всех ток-шоу, заполонивших казахскоязычное ТВ, растут из российских аналогов (т.е. копия по прежнему идет с русского, даже не с оригинала).



24 июня 18 Источник - ia-centr.ru

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