На газовом буме в КНР могут заработать США, - "Къ"

08:15 27.06.2018 МЭА отодвинуло Россию от Китая



Бум потребления газа в Китае будет способствовать превращению США в одного из лидеров по экспорту газа в следующие пять лет, говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) до 2023 года. Согласно прогнозу, за пять лет Китай удвоит импорт газа, в основном в виде СПГ, до 172 млрд кубометров в год и станет крупнейшим импортером газа в мире, тогда как США будут экспортировать 100 млрд кубометров в год. Для России предполагается весьма умеренный рост как экспорта, так и добычи газа. Аналитики отнеслись к прогнозу скептически, сочтя ожидания МЭА как по росту потребления в Китае, так и по экспорту газа из США слишком оптимистичными.



МЭА опубликовало новый пятилетний прогноз развития мирового рынка газа до 2023 года. Агентство ожидает продолжения взлета спроса на газ в Китае - он должен увеличиться за пять лет на 149 млрд кубометров, до 376 млрд кубометров. В результате, хотя добыча газа в самом Китае тоже вырастет (на 57 млрд кубометров), страна станет крупнейшим в мире импортером газа, почти удвоив импорт - до 172 млрд кубометров в год с нынешних 90 млрд кубометров.



МЭА не закладывает появления новых газопроводов в Китай (помимо строящейся "Силы Сибири" на 38 млрд кубометров), соответственно, этот рост импорта будет покрыт в основном за счет покупок сжиженного газа.



Какой прогноз развития нефтегазовой отрасли до 2040 года дала британская BP

Какой прогноз развития нефтегазовой отрасли до 2040 года дала британская BP

Другие регионы Южной и Юго-Восточной Азии (прежде всего Индия, Пакистан и Бангладеш) также увеличат потребление газа - в общей сложности на 66 млрд кубометров к 2023 году, что приведет к соответствующему росту импорта СПГ.



Кроме того, МЭА ожидает роста потребления газа на Ближнем Востоке на 80 млрд кубометров, однако он будет покрыт в основном за счет увеличения собственной добычи в странах региона. В целом ежегодный рост спроса на газ в мире в ближайшие пять лет МЭА ожидает на уровне 1,6%.



С точки зрения предложения газа МЭА ожидает резкого роста добычи в США, которая увеличится к 2023 году на 162 млрд кубометров, до 922 млрд кубометров. Причем нетто-экспорт газа из США, по прогнозу агентства, вырастет с нынешней практически нулевой отметки до 100 млрд кубометров в год (почти исключительно в форме СПГ). Фактически МЭА ожидает, что рост спроса в Китае и мощностей по добыче и экспорту газа в США сбалансируют друг друга.



Другими существенными игроками, которые, по мнению МЭА, способны увеличить экспорт, выступают Россия и Австралия. Причем агентство ожидает довольно существенного сокращения потребления газа на внутреннем рынке России (с 470 млрд до 448 млрд кубометров) и одновременного роста добычи (с 690 млрд до 725 млрд кубометров), таким образом, экспорт увеличится примерно на 55 млрд кубометров. Из них, однако, на СПГ придется только 15 млрд кубометров (это две линии "Ямал СПГ", которые будут запущены в ближайшие полгода), остальное - экспорт в Китай по "Силе Сибири" и небольшой прирост в направлении Европы. В прогноз не заложены никакие новые проекты СПГ (например, третья линия "Сахалина-2" или "Арктик СПГ", первая линия которого планируется к вводу в 2023 году).



Для рынка ЕС агентство предполагает, что ниша для импортного газа из-за падения внутренней добычи в Европе составит к 2023 году около 35 млрд кубометров и российский газ разделит ее с СПГ.



Доминантой нового прогноза МЭА является предположение о сохранении темпов роста использования газа в Китае в результате политики "голубого неба" - административных мер властей КНР по запрету или ограничению использования угля в определенных регионах страны. Ожидания МЭА при этом основаны на ярком примере 2017 года, когда прирост спроса на газ в Китае составил 15%. Но, как отмечает Мария Белова из Vygon Consulting, резкий всплеск произошел на фоне сравнительно низких цен на газ. При этом МЭА не предлагает свой прогноз изменения цен на следующие пять лет, хотя рост цен на газ может серьезно повлиять на межтопливную конкуренцию газа с углем.



Мария Белова отмечает также наличие "определенного оптимистичного взгляда на экспортный потенциал США", что может быть связано с политическими мотивами, так как страна выступает соучредителем агентства. Аналитик согласна, что у США есть возможность в ближайшие годы резко увеличить экспорт СПГ, однако сомневается, что Китай готов будет закрывать все свои новые потребности в импорте только в форме сжиженного газа.



Юрий Барсуков

27.06.2018 Источник - kommersant.ru

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