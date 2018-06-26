 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индия и Россия совместно нейтрализуют "незаконное вооруженное формирование", - И.Дронина
08:09 27.06.2018

Началась подготовка к учениям "Индра-2018"
Ирина Дронина

В Индии состоялась конференция по подготовке международного военного учения "Индра-2018". На серии планирующих конференций, первой из которых была июньская, представителям российской и индийской сторон предстоит согласовать состав сил и средств, подготовить совместные решения о порядке пересечения государственной границы, составить сценарий практической части учения, а также разработать план организации материально-технического обеспечения подразделений.

Представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Индии в ходе проведения первого планирующего совещания договорились, что сухопутная часть совместного учения будет проведена на одном из полигонов на территории Республики Индия во втором полугодии 2018 года.
В рамках учения предусмотрена отработка вопросов взаимодействия в ходе проведения миротворческой операции, организации связи между штабами и подразделениями Вооруженных сил обоих государств, а также получение опыта тактических действий многонациональной группировкой войск по нейтрализации условного незаконного вооруженного формирования.

Впервые объединенные международные учения "Индра-2017" в межвидовом формате с участием различных родов войск двух стран прошли в октябре 2017 года на полигонах Приморского края и на морских полигонах Тихоокеанского флота ВМФ России. К ним были привлечены корабли Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационные и сухопутные части Восточного военного округа и сухопутные подразделения индийской армии. До 2017 года отдельно проводились военно-морские маневры "Индра-Нэви", учения Военно-воздушных сил "АвиаИндра" и сухопутных войск "Индра".

В учениях "Индра-2018" примут участие 500 военнослужащих от Восточного военного округа и Вооруженных сил Индии, такая договоренность была достигнута в ходе конференции. На заключительном этапе и в церемонии закрытия маневров планируется присутствие наблюдателей от руководства Вооруженных сил стран-участниц.

26.06.2018

Источник - независимая газета
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