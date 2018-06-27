 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Большую семью" экс-елбасы Армении Саргсяна будут раскулачивать по-полной
07:52 27.06.2018

Серж Саргсян не с теми жил и дружил
Родственников и приближенных экс-премьера Армении подозревают в коррупции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник назвал борьбу с коррупцией самой обсуждаемой темой в Армении. С его приходом к власти полиция и спецслужбы задерживают и обыскивают подчиненных и родственников бывшего премьера Сержа Саргсяна. Среди подозреваемых - два брата экс-премьера, его сват, охранник, члены правящей Республиканской партии. С учетом того что Никол Пашинян полон решимости наводить порядок, список коррупционеров будет пополняться.

"Борьба с коррупцией - самая обсуждаемая тема в Армении. Правоохранительные органы и правительство проявляют высокую активность в этом направлении",- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник в ходе совещания с руководителями правоохранительных органов. Выразив надежду, что правоохранители продолжат работать в этой сфере "с максимальной эффективностью", господин Пашинян призвал их "очень четко следить за законностью, защитой, уважением прав человека, чтобы деятельность правоохранительных органов не получала никаких иных интерпретаций".

Сообщения об успехах в борьбе с коррупцией действительно ежедневно появляются в армянских СМИ, при этом во многих новостях фигурирует имя ушедшего в отставку в апреле этого года премьер-министра Сержа Саргсяна, в течение десяти лет остававшегося несменяемым президентом страны. С приходом к власти Никола Пашиняна правоохранители обыскивают и задерживают либо бывших подчиненных, либо родственников господина Саргсяна.

Так, 21 июня стало известно, что Минздрав Армении проводит проверки в медицинском центре "Григорий Просветитель", который принадлежит свату Сержа Саргсяна Аре Минасяну. 23 июня комитет госрасходов провел обыск в офисе благотворительного фонда "Пюник", который возглавляет брат Сержа Саргсяна Левон. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и в фиктивном банкротстве фирмы "Джи-Эл-Джи Проджект Компани", 40% акций которой принадлежит фонду "Пюник", а еще 20% - сыну Левона Саргсяна Нареку.

Также на прошлой неделе полиция Армении провела обыски в компаниях "Секьюрити Дрим" и "Эллипс", которые зарегистрированы по одному адресу и принадлежат одним владельцам. "Секьюрити Дрим" и "Эллипс" занимаются установкой камер слежения и радаров скорости на улицах Еревана и трассах страны. По данным армянской полиции, они незаконно присвоили более 1 млрд драмов (более $2 млн) путем заключения фиктивных договоров о предоставлении услуг друг другу. По данным армянских СМИ, обе компании связаны с другим братом Сержа Саргсяна Александром, депутатом армянского парламента с 2003 по 2012 год. Сам Александр Саргсян, впрочем, эту информацию опровергает. При этом 25 июня Александра Саргсяна задержали в центре Еревана сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью: в его автомобиле нашли оружие, и правоохранители усомнились в законности его хранения. Александра Саргсяна доставили в полицию, однако вскоре отпустили.

Также на этой неделе Служба национальной безопасности (СНБ) арестовала телохранителя Сержа Саргсяна генерал-майора Вачагана Казаряна (Вачо). В отношении него возбудили уголовное дело по факту незаконного обогащения, "предоставления ложных данных в декларации о доходах или сокрытия подлежащих декларированию данных". Господина Казаряна задержали на выходе из здания Юнибанка. В его портфеле обнаружили $123 тыс. и 436 млн драмов (более $900 тыс.), снятых с его депозитного счета. Сам Вачаган Казарян заявил сотрудникам СНБ, что обналичил денежные средства, чтобы вернуть их законному владельцу, которого он, однако, не пожелал назвать. Помимо обнаруженных при нем денег в сопровождающем Казаряна автомобиле Lexus было найдено еще $50 тыс. По информации СНБ, телохранитель экс-президента также планировал обналичить более $3 млн со своего счета и счета своей жены в Ардшинбанке. "За получение наличных денег он собирался выплатить Ардшинбанку 17 млн драмов (более $35 тыс.- "Ъ")", - сообщила пресс-служба СНБ.

Армения продолжает решать проблемы с помощью протестов
Армения продолжает решать проблемы с помощью протестов
В то же время самому Сержу Саргсяну не стоит опасаться преследования со стороны правоохранителей, полагает вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов. "Не думаю, что господин президент сделал что-то такое, из-за чего очередь может дойти до него. Кроме хороших вещей, кроме защиты интересов Арцаха (Нагорного Карабаха.- "Ъ"), на протяжении этих лет я не думаю, что президент был вовлечен в какие-либо другие проблемы",- заявил 26 июня политик в ходе общения с журналистами в парламенте. Сам Серж Саргсян пока не сделал ни одного публичного заявления по поводу множащихся скандалов, связанных с его родственниками и бывшими подчиненными.

Айк Халатян, Ереван; Екатерина Мареева
27 июня 18

Источник - kommersant.ru
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