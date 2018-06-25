Эдуард Лимонов о мигрантах, национальном эгоизме и нетолерантности в Европе

01:38 27.06.2018 Good bye толерантность и прекрасные чувства. Чего и следовало ожидать



Прежде всего хочу отметить исторический юбилей. Только что Жан-Мари Ле Пен - пионер крайне правого движения в Европе, как бы предтеча и пророк нетолерантности и европейского эгоизма, отметил свои 90 лет.



Отметил он девяностолетие в госпитале и не в лучшем состоянии здоровья, но его идеология, впервые озвученная им в 1972 году, когда он создал партию "Национальный фронт", торжествует на европейском континенте.



Ну да, его дочь отняла у него партию, сменила название партии (убрали полу-военное "фронт"), облегчила в угоду французскому избирателю, как дьявола, боящемуся радикализма, программу партии, выбросив из нее элементы расизма. Однако, наблюдая за происходящим в Европе, старый бунтовщик, должно быть, с удовлетворением потирает руки. События развиваются так, как он предсказывал.



Во Франции у Эмануэля Макрона (осторожные французы не решились на радикальный поворот на последних выборах) осталось 40% популярности, это не так уж и мало, но вспомним, что совсем недавно популярность французского президента-Фигаро спокойно переваливала за 60%. Налицо мощное охлаждение к нему масс.



Посмотрим на Германию.



Там в эти дни происходит ссора между министром внутренних дел ФРГ, это Хорст Зеехофер, и канцлером Германии фрау Меркель. Вот что Зеехофер сказал :



"Если на саммите ЕС не будет найдено эффективных решений, то мы будем высылать мигрантов, которые зарегистрированы в какой-либо другой стране Евросоюза"/



И добавил, что может в одностороннем порядке приказать германской полиции начать массовый контроль на границе страны и начать высылать мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища в ФРГ.



Взбешенная Меркель напомнила Зеехоферу, что в ее компетенции уволить любого министра.



Ответ Зеехофера Меркель:



"В ведомстве канцлера раздули из мухи слона. Угрожать компетенциями партнеру по коалиции - это необычно. Мы не будем с этим мириться".



"Мы" - это Христианский Социальный Союз Баварии.



Зеехофер от имени своей партии пригрозил Меркель распадом правящего блока, если его отправят в отставку.



Христианский Социальный Союз дал канцлеру две недели на поиск решения по мигрантам на уровне ЕС. Зеехофер сообщил, что закроет границы Германии с 1 июля, если Меркель не подчинится ультиматуму его партии.



Есть отчего потирать руки старому юбиляру Жану-Мари, когда он получает информацию из Германии, но он наверняка рад, получая информацию и из Италии.



Маттео Сальвини, лидер движения "Лего" (ранее называвшегося Ломбардской Лигой), - министр внутренних дел в новом правительстве Италии + вице-премьер. Вот что сказал министр Сальвини по поводу того, что в начале июня власти Италии закрыли итальянские порты для судна Aquarius: на борту его находились 629 мигрантов, из них 123 несовершеннолетних и 7 беременных женщин:



"Отныне Италия начинает говорить "нет" торговле людьми, нет бизнесу, связанному с незаконной миграцией. Моя цель - обеспечить мирную жизнь этих детей в Африке и мирную жизнь для наших детей в Италии".



И еще Сальвини :



"Мы не можем принять ни одного человека. Напротив, мы бы хотели отправить куда-нибудь многих".



Оба министра внутренних дел важнейших стран Европы, как мы понимаем, произносят откровенно противомигрантские речи, немыслимые еще пару лет тому назад.



Европа уже не та улыбчивая идиотка, встречавшая миллионы мигрантов с распростертыми объятьями. Мигранты, в свою очередь, обвиняют итальянцев в расизме.



Дети и внуки старого Ле Пена, его духовные чада пришли к власти в Европе.



Жан-Мари Ле Пен



Его идеология торжествует.



А мигранты? Их дела плохи, их уже никто не хочет в Европе. Как видим, даже в Германии.



Правда, это не из любви к мигрантам позвала их в Германию в 2015-м Меркель. Она надеялась, что мигранты будут послушно трудиться на германских заводах, - таковы были ее планы.



Однако у мигрантов были для Европы другие планы.



И вот Европа очнулась, проснулась и пришла в себя. Уже не правые радикалы и отставные генералы-чудики выступают против мигрантов, но, заметьте, действующие министры правительств.



Ясно, что европейцы разорили их очаги в Ираке, Ливии и Сирии, вот мигранты и явились в европейские гнезда, гонимые войнами и лишениями.



Вряд ли многие мигранты явились с намерением разорить европейские гнезда, но то, что явились, намереваясь присоединиться к европейскому счастью и достатку, - это несомненно.



Может быть, не все желали принести европейцам неудобства и несчастья, но ведь принесли, и это тоже несомненно.



То, что рано или поздно Европа начнет защищать свой покой и благосостояние, было неизбежно.



Однако в чью пользу закончится великое переселение народов Северной Африки и Ближнего Востока в Европу в XXI веке, предсказать трудно. Мы наблюдаем пока эпизоды нашествия мигрантов на Европу.



Какое резюме?



Место толерантности в Европе на наших глазах занимает противоположное отношение - национальный эгоизм. Good byе толерантность и прекраснодушные чувства.



Эдуард Лимонов Источник - REGNUM

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