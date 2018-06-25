The Hill: Китай может нанести удар по уязвимому месту Пентагона

01:02 27.06.2018 Захочет ли Китай использовать свое господство на рынке полезных ископаемых в качестве геополитического рычага?



Представьте себе сценарий, при котором Соединенные Штаты полностью зависели бы от поставок нефти из одной единственной страны. Не можете? Это просто немыслимо. Вашингтон никогда бы не позволил какому-либо государству, тем более своему сопернику, безраздельно доминировать в сфере поставок критически важных энергоресурсов. Или все же позволил бы? Как бы удивительным это не показалось, но все так и произошло, пишет Марк Дж. Перри в статье для американского издания The Hill.



Соединенные Штаты всецело зависят от импорта 21 сырьевого ресурса. На импорт приходится более половины из 50 важнейших полезных ископаемых, в которых остро нуждаются США. И кто же выступает в роли крупнейшего поставщика Соединенных Штатов? Это Китай.



Конечно, значительная часть китайского экспорта ресурсов базируется на внутренней добыче, однако китайские компании также контролируют добычу основных полезных ископаемых почти в каждом уголке мира.



Возьмем, к примеру, литий - важнейший компонент в производстве литий-ионных батарей, которые сейчас используются во всем, начиная с компьютеров и мобильных телефонов и заканчивая электромобилями. Китай добывает относительно мало лития на своей территории, но китайская компания Tianqi Lithium контролирует почти половину мировой добычи лития. Кобальт - это тоже критически важный компонент в производстве аккумуляторов. Большая часть мировой добычи кобальта сосредоточена в Демократической Республике Конго, однако Китай производит более 80% химических веществ на основе кобальта, используемых в аккумуляторах.



Если у вас еще не вызывает беспокойства экономическая уязвимость, вызванная зависимостью США от импорта, то можно рассмотреть данную проблему с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Соединенные Штаты полностью зависят от поставок ряда полезных ископаемых, включая редкоземельные минералы, из КНР и других стран, которые используются в важнейших американских оборонных технологиях, начиная с очков ночного видения и заканчивая военными самолетами, высокоточным оружием и бронетехникой.



Захочет ли Китай использовать свое господство на рынке полезных ископаемых в качестве геополитического рычага? Конечно! США уже сталкивались с этим в прошлом. В 2010 году Китай установил квоты на объем редкоземельных минералов, предназначенных на экспорт. Поскольку Китай на тот момент контролировал 95% рынка редкоземельных элементов, стоимость 17 минералов резко возросла. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что данный кризис - это тревожный звонок для США. В 2012 году пришлось обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за квот на экспорт полезных ископаемых, которые также установили и другие страны-экспортеры. В конце концов, Китай отменил свои квоты, но ужесточил свой контроль над рынком редкоземельных элементов.



Для обеспечения нужд оборонного ведомства США ежегодно требуется 750 тыс. тонн полезных ископаемых и металлов, все большее количество которых импортируется из-за рубежа. Вашингтон должен устранить эту вопиющую уязвимость в собственной цепочке поставок.



Согласно обзору геологической службы США, общая стоимость запасов полезных ископаемых, расположенных в США, составляет $6,2 трлн. Проблема Вашингтона заключается не в нехватке полезных ископаемых, а в сложной процедуре выдачи разрешения на добычу полезных ископаемых на территории США. Горнодобывающие компании готовы работать везде, кроме США. Вашингтон должен пересмотреть избыточный и неэффективный механизм выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых. Это станет первым шагом на пути ликвидации зависимости США от импортных минералов и обеспечения защиты цепочек поставок, необходимых для поддержания обороноспособности страны.



В США на получение разрешения, необходимого для открытия новой шахты, может уйти 10 лет и больше. В Канаде и Австралии, в которых также существуют высокие экологические требования, чтобы получить необходимое разрешение, горнодобывающим компаниям потребуется всего два-три года. Для США настало время исправить сложившуюся ситуацию в горнодобывающей промышленности.



Поправка к закону о национальной обороне (NDAA), которую предложил член палаты представителей конгресса республиканец Марк Амодей, позволила бы провести необходимую реформу, в которой США остро нуждаются. Это поправка позволила бы сократить срок, необходимый для предоставления разрешения на добычу полезных ископаемых, и сохранить должный уровень экологических гарантий. Данная поправка была одобрена палатой представителей, осталось добиться одобрения Сената.



США необходимо как можно быстрее создать надежную внутреннюю цепочку поставок минеральных ресурсов, которая позволила бы своевременно и в полном объеме обеспечить нужды оборонного ведомства США.



Максим Исаев Источник - REGNUM

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