Человеческий интеллект действительно под угрозой? - профессор Шарль Хаджи

00:55 27.06.2018 Шарль Хаджи | Slate.fr



На протяжении 20 лет средний IQ в западных странах постоянно снижается. Однако это не всегда означает, что мы становимся глупее, пишет почетный профессор по вопросам образования и науки университета Гренобль Альпы Шарль Хаджи на портале Slate.fr.



"После констатации факта постепенного повышения средних показателей так называемого коэффициента интеллекта ("эффект Флинна"), сегодня мы с тревогой наблюдаем за его стагнацией и даже снижением (обратный эффект), - пишет профессор. - Должны ли мы опасаться "оглупления" человечества? Представляется необходимым критическое рассмотрение концепции интеллекта, вызванное спорами о его росте и падении".



Споры касаются главным образом двух аспектов, связанных с окружающей средой и с генетикой. "Мы снова погружаемся в пресловутое противопоставление врожденного и приобретенного", - отмечает Хаджи.



"Мы склонны допустить существование интеллекта как природной данности, способной расти или уменьшаться в объеме", - указывает ученый.



Не следует совершать ошибку, смешивая эффективность и компетенцию, поясняет он. В лучшем случае, вариации IQ соотносятся с колебаниями достижений, познавательных или двигательных, говорится в статье. Однако колебания достижений ни в коем случае не являются доказательством существования некой природной способности, свойственной структуре личности, которая являлась бы эквивалентом участков и долей человеческого мозга в органическом плане.



"Интеллект не является органом, и важно воздержаться от искушения овеществить его, представляя как нечто материальное", - указывает Хаджи.



"Мы предлагаем рассматривать то, что принято называть интеллектом, как некую возможность", - пишет автор.



"Можно сказать, что интеллект является атрибутом, проявляющимся в возможности мыслить. Благодаря такой возможности мы становимся равны в своих интеллектуальных способностях. Это всего лишь возможность: каждый волен выбирать, пользоваться ею или нет", - рассуждает эксперт.



У интеллекта прекрасное будущее, если люди захотят реализовать имеющуюся у них возможность стать умными, то есть если они решат сохранить и сделать продуктивной свою способность мыслить: иначе мы рискуем стать свидетелями победы того, что можно назвать глупостью. "В конечном счете, интеллект снижается только тогда, когда им не пользуются!" - заключает Хаджи. Источник - Инопресса

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