|Узбекский Шахрисабз исключают из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за раздолбайства местных властей
00:50 27.06.2018
На ежегодном заседании Комитета по всемирному наследию, которое состоится в конце июня, будет принято решение о том, останется ли Шахрисабз в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом местным СМИ сообщил немецкий специалист по сохранению архитектурного наследия Йенс Йордан.
Как говорится в сообщении, Центр всемирного наследия ЮНЕСКО подготовил заявку на исключение города Шахрисабз из Списка всемирного наследия.
По словам Йенса Йордана, Центр всемирного наследия ЮНЕСКО после уничтожения исторических кварталов Шахрисабза в 2014 году ожидал предложений от узбекской стороны о том, как можно было бы справиться с этой потерей. К сожалению, были сделаны только "косметические" предложения, сказал немецкий специалист.
"К примеру, перемещение детского игрового оборудования или уменьшение количества уличных фонарей, но такие малополезные меры никогда не запрашивались Центром всемирного наследия", – сказал Йенс Йордан.
Город Шахрисабз в Кашкадарьинской области Узбекистана был включен в Список всемирного наследия в 2000 году в качестве примера города, сформированного Темуридами.