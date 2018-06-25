Узбекский Шахрисабз исключают из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за раздолбайства местных властей

00:50 27.06.2018 На ежегодном заседании Комитета по всемирному наследию, которое состоится в конце июня, будет принято решение о том, останется ли Шахрисабз в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом местным СМИ сообщил немецкий специалист по сохранению архитектурного наследия Йенс Йордан.



Как говорится в сообщении, Центр всемирного наследия ЮНЕСКО подготовил заявку на исключение города Шахрисабз из Списка всемирного наследия.​



По словам Йенса Йордана, Центр всемирного наследия ЮНЕСКО после уничтожения исторических кварталов Шахрисабза в 2014 году ожидал предложений от узбекской стороны о том, как можно было бы справиться с этой потерей. К сожалению, были сделаны только "косметические" предложения, сказал немецкий специалист.



"К примеру, перемещение детского игрового оборудования или уменьшение количества уличных фонарей, но такие малополезные меры никогда не запрашивались Центром всемирного наследия", – сказал Йенс Йордан.



Город Шахрисабз в Кашкадарьинской области Узбекистана был включен в Список всемирного наследия в 2000 году в качестве примера города, сформированного Темуридами. Источник - centralasian.org

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