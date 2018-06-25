 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Турции вышла в свет книга бывшего политзаключенного из Узбекистана Мухаммада Бекжана
00:47 27.06.2018

Базирующееся в Стамбуле издательство Йитик шифо (Yitik Shifa) выпустило книгу узбекского журналиста, бывшего политического заключенного Мухаммада Бекжана под названием "Қўрқувнинг нариеғида" ("По ту сторону страха"). Пока книга издана на узбекском языке тиражом 10000 экземпляров.

По словам Мухаммада Бекжана, на русском языке книга "По ту сторону страха" будет издана в ближайшее время. Книга основанная на воспоминаниях Мухаммада Бекжана, который 18 лет своей жизни провел в тюрьмах Узбекистана.

Мухаммад Бекжан – бывший редактор оппозиционной газеты "Эрк" ("Воля") и младший брат главного оппонента ныне покойного первого президента Ислама Каримова, Мухаммада Салиха, в марте 1999 года был похищен узбекскими спецслужбами в Киеве и незаконно вывезен самолетом в Ташкент.

На родине он был обвинен в причастности к организации взрывов, произошедших в феврале того же года. Узбекский суд приговорил Мухаммада Бекжана к 15 годам тюрьмы.

В суде Мухаммад Бекжан полностью опроверг предъявленные ему обвинения и заявил, что в ходе следствия к нему применялись пытки. В 2011 году, за месяц до освобождения из колонии, власти продлили срок его заключения еще на 4 года и 8 месяцев. Этот срок должен был закончиться в феврале 2017 года.

Мухаммад Бекжан был выпущен на свободу 22 февраля 2017 года.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530049620
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