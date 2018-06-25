Bloomberg: Трамп готовится заключить сделку века на Ближнем Востоке?

00:46 27.06.2018 Такой подход радикально отличается от планов действий предыдущих администраций. Он основан на идее, согласно которой, большинство жителей Палестины хотят лучшей жизни, а не продолжения противостояния с Израилем



Во время очередного раунда ближневосточной дипломатии старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не предоставил деталей нового плана администрации Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Однако можно обойтись и без деталей для того, чтобы понять, в каком направлении движется процесс. Кушнер уже достаточно сказал во время своего довольно откровенного интервью ведущей палестинской газете Аль-Кудс, пишет Зеф Чафетс в статье для издания Bloomberg.



"Мир шагнул далеко вперед, а мы остались позади… Конфликт ваших предков не должен определять будущее ваших детей", - заявил Кушнер палестинским читателям.



Другими словами, войне против еврейского государства пришел конец, вы проиграли, теперь вам нужно с этим смириться. Кушнер отмел в сторону традиционные палестинские проблемы: возвращение беженцев на земли, с которых их изгнали, создание суверенного государства, статус Иерусалима и ликвидация еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Старший советник президента США просто не обратил внимания на ключевые противоречия в бесконечном споре между Палестиной и Израилем.



"Мы представим наш мирный план, который действительно понравится палестинскому народу, потому что он откроет для них возможности для лучшей жизни", - заявил старший советник президента США.



Этот план предполагает, что молодое поколение палестинцев предаст своих предков, сделает ставку на личный материальный интерес и мир с Израилем, в рамках которого мусульмане получат контроль над святыми местами в Иерусалиме, ограниченную общинную автономию на Западном берегу и процветание за счет массовых инвестиций. Кушнер говорит, что Палестина должна воспользоваться этой возможностью для того, чтобы "перепрыгнуть в следующую индустриальную эпоху" благодаря встраиванию в экосистему "Силиконовой долины Ближнего Востока", т. е. Израиля.



Ситуация в Палестине дает повод для оптимизма. Например, планы по взрыву ситуации на Западном берегу в связи с открытием посольства США в Иерусалиме или "Маршем возвращения" в Газе - не увенчались успехом. Также не стоит забывать о стремлении палестинцев к мирным заработкам в Израиле.



Во время ближневосточного визита Кушнера израильское правительство объявило о том, что оно выдаст 7 тыс. 500 разрешений на работу жителям Западного берега, где уровень безработицы составляет около 20%. Это решение стало возможным благодаря убеждению Израиля в том, что данные жители не будут представлять угрозу безопасности. Такая оценка основывается на том факте, что около 100 тыс. жителей Западного берега уже работают в Израиле, в основном без инцидентов. Однако процветание, о котором говорит Кушнер, не может основываться лишь на предоставлении разрешений на работу в Израиле. Оно зависит от способности администрации Трампа предоставить Палестине основные экономические выгоды в сжатые сроки. Однако по этому поводу возникают сомнения.



После переговоров в Осло в 1993 году велись грандиозные дискуссии о международных инвестициях в палестинскую экономику. Вторая интифада, начавшаяся в 2000 году, помешала этому. С другой стороны, не стоит забывать про коррупцию правящего класса Палестины. К израильским предпринимателям в Палестине относятся недоброжелательно, жители Западного берега не хотят, чтобы их обвинили в предательстве. Все может измениться, если предлагаемый Вашингтоном "мир через процветание" принесет конкретные результаты.



Предыдущие администрации США хотели, чтобы их рассматривали в качестве честных посредников. Однако все пошло прахом, когда Трамп дал ясно понять, что он не придерживается нейтральной позиции. Трамп смотрит на вещи с точки зрения Израиля. Если нынешние палестинские лидеры откажутся принять новый план Трампа, то это их проблемы. Трамп просто позволит Израилю навязывать Палестине сделку, которую в Тель-Авиве посчитают выгодной.



К тому же Палестина не может рассчитывать на то, что арабские правительства станут противодействовать такому развитию событий: в Саудовской Аравии, Египте, Иордании и государствах Персидского залива все чаще звучат пустые заверения. Эти правительства зависят от Вашингтона, который поддерживает их в противостоянии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и региональным амбициям Ирана. По мнению Трампа, арабские союзники должны позаботиться о том, чтобы он заключил сделку века на Ближнем Востоке.



Такой подход радикально отличается от планов действий предыдущих администраций. Он основан на идее, согласно которой, большинство жителей Палестины хотят лучшей жизни, а не продолжения противостояния с Израилем. Возможно, Трамп наивен. Возможно, он прав. В любом случае ситуация вокруг палестино-израильского конфликта будет двигаться в данном направлении.



Александр Белов Источник - REGNUM

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