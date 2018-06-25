В Минобразования Узбекистана уволены все начальники управлений и отделов

00:30 27.06.2018 Министр народного образования Узбекистана Шерзд Шерматов 25 июня освободил от должностей всех начальников управлений и отделов центрального аппарата ведомства.



"Данное решение было принято исходя из поручения президента Узбекистана Шавката Мирзияева по обновлению кадрового состава министерства", – сообщили местные СМИ со ссылкой на Минобразования.



На встрече с сотрудниками Шерзод Шерматов заявил, что деятельность министерства будет основана на трех принципах: качество, справедливость и прозрачность. "Только те, кто может следовать этой цели и трем основным принципам, останутся в министерстве, а с теми, кто не готов, мы попрощаемся", – сказал министр.



Напомним, что 20 июня этого года с занимаемой должности был снят Улугбек Иноятов, работавший в должности министра с 2013 года. На его должность был назначен Шерзод Шерматов, до этого времени работавший заместителем министра инновационного развития.



Кроме того, с занимаемых должностей были сняты первый заместитель министра Кодирбой Бектурдиев, заместитель министра Джахангир Сидиков и Дильшод Кенжаев. Новыми заместителями министра стали Сарвар Бабаходжаев, Атабек Назиров, Алишер Умаров.



На видеоселекторном совещании 21 июня премьер-министр Абдулла Арипов запретил главам областей, городов и районов приглашать работников народного образования и директоров на различные собрания. Отныне школы будут напрямую подчиняться только Министерству народного образования. Источник - centralasian.org

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