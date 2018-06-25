Китай подарит Казахстану "Золотой мост" из янтаря

00:13 27.06.2018 Монумент из янтаря появится в Астане



Айнур Бекова



Монумент под названием "Золотой мост" китайского архитектора Шун-ли появится за ТРЦ "Хан шатыр" в Астане. Скультптуру стоимостью 3 млн долларов построят за счет спонсоров.



"На сегодняшний день идея "Золотого моста" - это тысячелетний мост. На самом деле этот мост есть. Он был построен 1000 лет назад. В 2017 году в Пекине прошел форум "Один пояс – один путь". Участниками этого форума было принято решение, чтобы символом стран-участников Шелкового пути был этот золотой мост. И сегодня этот архитектор сотрудничает с нами и с акиматом. Этот проект будет презентован участникам форума мэров городов Шелкового пути. Макет будет выставлен на полях форума. А само архитектурное сооружение будет построено в течение года в продолжение Водно-зеленого бульвара за ТРЦ "Хан шатыр". Самое хорошее место для гостей и для горожан. Надеемся увидеть его в следующем году в это же время", - отметил первый заместитель руководителя международного секретариата G-Global Мурат Карымсаков.



Монумент будет янтарно-золотого цвета из более чем 20 тысяч янтарных кирпичей. Он будет символизировать все страны Шелкового пути - около 50 стран. Архитектором также были представлены шелковые цветы, которые символизируют эти страны. Они будут залиты в янтарь. Золотой мост из янтаря станет символом дружбы народов Шелкового пути. Стоимость сооружения на начальном этапе - около 3 млн долларов. Он будет построен на средства спонсоров.



Добавим, на форуме мэров городов Шелкового пути в Астане будет заложена капсула памятника, а строится он будет целый год. Источник - Елорда Инфо

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530047580

Новости Казахстана

