ГКНБ: Задержаны начальник управления и следователь ГСУ МВД Киргизии

00:06 27.06.2018 26 июня 2018 года Антикоррупционной службой ГКНБ КР совместно со Службой внутренних расследований МВД КР в рамках ранее возбужденного Генеральной прокуратурой КР уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 ("Злоупотребление должностным положением") и 313 ("Вымогательство взятки") Уголовного кодекса КР, при получении денежных средств в размере 5000 долларов США с поличным задержаны начальник управления по расследованию особо важных дел ГСУ МВД КР полковник милиции М.Н.Н. и старший следователь ГСУ МВД КР подполковник милиции Ж.А.А.



Установлено, что задержанные вымогали у обвиняемого, проходящего по уголовному делу, взятку за решение вопроса об изменении меры пресечения и прекращении находящегося в ГСУ МВД КР уголовного дела.



Расследование уголовного дела поручено ГСУ ГКНБ КР. Ведется следствие. Источник - vb.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530047160

Новости Казахстана

