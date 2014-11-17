Судьбу киевского режима решит военная хунта, - "СП"

00:01 27.06.2018 Судьбу киевского режима решит военная хунта

Свободный доступ к оружию на Украине приведет к власти своего Пиночета

Дмитрий Родионов



Материал комментируют:

Андрей Манойло Иван Лизан



Ситуация на Украине может привести к тому, что к власти придет свой Аугусто Пиночет. Об этом в интервью The Isider заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.



Он обратил внимание на то, что сейчас в стране гуляет много неучтенного огнестрельного оружия, привезенного из зоны боевых действий на Юго-Востоке. Среди них - пистолеты, автоматы, гранаты и гранатометы.



"У нас в стране за четыре последних года более 40 тысяч производств за незаконный оборот оружия. Я не знаю и сомневаюсь, что столько осталось в обращении со времен Второй мировой войны. Откуда взялись эти 40 тысяч автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? Это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10 процентов оружия, которое не учтено в государстве. Так что у нас 400 тысяч (единиц) оружия за рамками права. Убежден, что это оружие из АТО", - подчеркнул Матиос.



По его словам, в 2014-2015 годах были тяжелые бои, и есть акты о потерях вооружения в боевых условиях.



"Потерь столько, повреждено оружия столько. Никто же не делает фото поврежденного автомата и не прилагает к этим отчетам", - сказал он, добавив, что все, кто ездил или помогал в зоне боев, привез оттуда, помимо посттравматического расстройства, еще и трофей - "кто патрон, кто гранатомет".



"Я не шучу. И все это „гуляет" в мирной жизни", - добавил Матиос.



Кроме того, по его мнению, через некоторое время люди захотят увидеть у власти политические силы с оружием. Граждане с таким количеством вооружений могут составить "третью силу", а получит руководство тот, кто первым "подвесит к столбу" узнаваемого политика. "В этом государстве есть здоровые силы, которые еще не объединились и не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Или ищет стадион", - заявил он.



- Это заявление о том, что в стране назревает военный переворот, в ходе которого зачистят всю нынешнюю власть, согнав всех на стадион и поставив к стенке, - считает профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.



- Судя по тону сделавшего это заявление главного военного прокурора, он такое развитие событий одобряет и, видимо, готов присоединиться к будущей военной хунте (то есть, он почему- то надеется, что как раз его и не тронут). О чем открыто и высказывается. В нормальной стране его сразу же взяли - и в изолятор. Но Украина сейчас - это уже не страна, а просто территория, в пределах которой может случиться всякое.



"СП": - Описанное количество неучтенного оружия действительно критично для государственности? Могут ли власти что-то с этим сделать?



- Видимо, критично, так как среди этого оружия есть и тяжелое, у правосеков*, например. Кроме того, огромная масса оружия и боеприпасов находится в руках криминальных элементов - этим оружием они вполне могут развязать небольшую гражданскую войну. Или - организовать вооруженный переворот.



"СП": -Как бы Запад отнесся к такому варианту? Или его больше устраивает та фактическая анархия, что творится сегодня?



- Западу будет все равно - если только новый украинский пиночетик на посягнет на его монополию на власть в Украине.



"СП": -Чем бы появление на Украине "Пиночета" закончилось для Донбасса и отношений с Россией?



- Ничем: диктатор свел бы счеты со своими конкурентами внутри страны, перебил бы массу народу, а затем стал бы продолжать все ту же политику Порошенко.



- У Матиоса реноме чиновника, который говорит "зраду", - отмечает политолог Иван Лизан.



- Он то о пьянстве в ВСУ скажет, то о самоубийствах. Но если негативные тенденции в ВСУ подкреплены фактами, то украинский Пиночет -это чистая абстракция.



"СП": -То есть описанный им сценарий невозможен?



- Теоретически возможно все. Тем более на Украине. Но в действительности такой вариант является маловероятным. Украинская армия слаба и немощна, ее офицеры - конформисты, которые мыслят категориями прибыли и личного успеха, а не идеями о величии украинской нации. На Украине нет традиции управления страной военными. Так что Пиночету неоткуда взяться. Даже украинские националисты на текущем этапе развития скорее слуги олигархов, чем самостоятельная сила. Плюс олигархи скорее сделают ставку на своего коллегу по цеху, чем классово чуждого военного. А единственный политик, хоть как-то себя позиционирующий в качестве военного - Анатолий Гриценко - сам на себя приклеил ярлык "первого непроходного". Так что украинский Пиночет - это не об этом, и даже не о следующем политическом цикле. А что будет на Украине через 10 лет не скажет никто.



"СП": -Чисто теоретически, украинские власти готовы к такому сценарию? Им есть что противопоставить?



- Им не нужно ничего противопоставлять. Просто тасовать кадры в армии и не терять контроля над спецслужбами, помыкающими националистами.



"СП": -400 тысяч единиц неучтенного оружия это официальная статистика? В реальности может быть больше? Как такое допустили?



- Да как. Как у детей вышло. "Оно само", - так детки говорят. Вот и у них так вышло. Никто ничего не контролирует и ни за что кроме денег не отвечает. И если эти люди армию свою же не контролируют, то представьте какая из них будет хунта.



"СП": -По словам Матиоса, граждане с таким количеством вооружений могут составить "третью силу". Но ведь им нужен организатор. Есть ли на Украине тот, кто мог бы организовать этих граждан в реальную силу?



- Кто ее организует, если практика показала, что националисты на Украине кормятся с рук олигархов и контролируются СБУ? Самостоятельное украинские фашисты пока только малолетние и заняты убийством цыган.



"СП": - А есть ли на Украине человек, которого те же олигархи могли бы "назначить" "пиночетом"?



- Такого нет. И нужды в нем нет - олигархи сами могут решить свои проблемы, не прибегая к услугами военных. Даже тот же нацист Билецкий служит олигарху Арсену Авакову и вполне подконтролен. Следующий президент точно будет человеком системы и олигархом. А через один политический цикл прогнозировать бессмысленно.



"СП": - В случае если бы он все-таки появился, как бы отреагировали другие страны?



- Признали бы и работали. Главное - чтобы их интересы и интересы транснационального капитала не нарушали.



Новости по теме: Азаров предложил переименовать украинский Минздрав в Минздох



* Украинские организации "Правый сектор", "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА - УНСО), "Украинская повстанческая армия" (УПА), "Тризуб им. Степана Бандеры" и "Братство", решением Верховного суда РФ от 17.11.2014 признаны экстремистскими и их деятельность на территории России запрещена. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530046860

Новости Казахстана

