Лондонский суд оставил "заморозку" активов Нацфонда Казахстана в силе

23:08 26.06.2018 Очередной суд по делу молдавского бизнесмена Анатола Стати вынес решение не в пользу Казахстана



АСТАНА, 26 июн – Sputnik



Лондонский апелляционный суд оставил в силе постановление, разрешающее Bank of New York Mellon заморозить активы Национального фонда Казахстана в размере 22,6 миллиарда долларов США, сообщается на сайте law360.com.

Речь идет о судебном процессе с участием двух молдавских бизнесменов Анатола и Габриэля Стати, которые подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали 4 миллиарда долларов от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено 500 миллионов долларов. 199 миллионов из этих средств якобы связаны с затратами на строительство газоперерабатывающего завода.

Кто такой Анатол Стати и почему по его иску "заморожены" средства Нацфонда Казахстана

Обслуживающий активы Нацфонда кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму 22 миллиарда долларов в декабре 2017 года.

Суд, созданный под эгидой Торговой палаты Стокгольма, обязал казахстанскую сторону выплатить Стати и их компаниям более 500 миллионов долларов в виде возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение международных обязательств.

В начале января 2018 года окружной суд Амстердама оставил без изменений решение об аресте акций голландской компании KMG Kashagan BV на сумму 5,2 миллиарда долларов, принадлежащих фонду национального благосостояния "Самрук-Казына", в пользу молдавских бизнесменов. Прежнее решение в пользу граждан Молдавии Анатолия и Габриэля Стати, а также их компаний Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Ltd было вынесено 8 сентября 2017 года.

В конце мая 2018 года суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда Казахстана. Также суд постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере 530 миллионов долларов можно в английских судах. Источник - Sputnik

