Разговоры о добровольном "уходе" Елбасы - политический миф, - Д.Ашимбаев

22:20 26.06.2018 О чем умолчал Токаев

Данияр Ашимбаев: Разговоры о том, что руководство страны может куда-то "уйти", - политический миф



Нынешний июнь выдался довольно интересным и насыщенным в информационном плане. Шымкент стал городом республиканского значения, Южно-Казахстанская область - Туркестанской. Но ньюсмейкером номер один оказался спикер сената Касым-Жомарт ТОКАЕВ, который в интервью BBC заявил, что Нурсултан НАЗАРБАЕВ не будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году. Правда, потом г-н Токаев выступил с опровержением самого себя: мол, его не так поняли и вообще вырвали некоторые фразы из контекста… Обо всем этом наш корреспондент побеседовал с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто" Данияром АШИМБАЕВЫМ.

- Данияр, одной из главнейших новостей этого месяца стало образование Туркестанской области и присвоение Шымкенту статуса города республиканского значения. Как вы считаете, была ли необходимость в появлении новой административной единицы?

- Туркестанская область - это не новая область. Это та же самая Южно-Казахстанская область, только без Шымкента. Интересно и то, что в старо-новую область был переназначен прежний аким. Это прецедент: раньше при пере­именовании регионов или при присоединении к ним новых районов аким не переназначался.

Что это значит? Вопрос простой. Население Шымкента достигло отметки в один миллион человек. Это нужно было как-то отметить. Поэтому Шымкенту присвоили статус города республиканского значения. И, естественно, возник вопрос, что руководству области неплохо было бы переехать. Туркестан - место для туристов и паломников достаточно привлекательное, но это был всего лишь город областного подчинения. Переезд же областного центра приведет к увеличению инвестиций, росту строительства и так далее.

Разговоры о переезде областного центра ходили уже давно. Но переименовав область, видимо, решили придать процессу некую символичность. В истории были Туркестанское генерал-губернаторство, Туркестанский край, Туркестанская АССР. Вообще, весь наш регион раньше называли Туркестаном (хотя сейчас больше в ходу топоним Центральная Азия… Но Туркестан - бренд исторический, известный. Вот и решили, что было бы неплохо Казахстану его "приватизировать".

- Но практическая необходимость все-таки была?

- В плюсе оказались Шымкент и Туркестан. Понятно, что Туркестан как город теперь оживет во всех смыслах. Но вопрос еще и в разделении бюджетов: область дотационная, с самой низкой средней зарплатой при самой высокой плотности местных олигархов. Того же ТУЛЕШОВА вспомните...

- Понятно, что область осталась, по сути, прежней - сменилось только название. Поэтому неудивительно, что пост акима Туркестанской области занял экс-аким Южно-Казахстанской области Жансеит ТУЙМЕБАЕВ. Между тем буквально перед самым представлением ходили слухи, что Туймебаев пойдет вице-премьером. Имели ли они под собой основания? И если да, то почему не сложилось?

- Я таких слухов не слышал. Разговоров, что Туймебаев покидает Шымкент и область, не было, что вполне понятно: он работает там относительно недавно, но уже показал себя хорошим управленцем, бесконфликтно руководящим областью. К тому же он пользуется хорошей поддержкой местной бизнес-элиты и интеллигенции. Так что, я думаю, эту дезинформацию пустили больше ради красного словца…

- В Шымкент вернулся Габидулла АБДРАХИМОВ - автор многих неоднозначных инициатив и высказываний.

- На карьере Абдрахимова некоторые "интервью" в свое время действительно сказались. В то же время разговоров о том, что Нурлан САУРАНБАЕВ (который возглавил Шымкент вслед за Габидуллой Абдрахимовым в ноябре 2017 года) уйдет с этого поста, не было. Сауранбаев достаточно динамично взялся за работу: все-таки человек опытный - был вице-министром индустрии и новых технологий, замминистра обороны, у него немалый опыт работы в бизнесе и хорошие отношения с местной элитой. Словом, ожидалось, что он останется на своем посту. Но, во-первых, стоит вспомнить: Абдрахимов в свое время был отправлен в Шымкент "в ссылку" - с поста замруководителя администрации президента - в связи с известными скандалами… Видимо, поработав секретарем партии "Нур Отан", он смог себя отчасти реабилитировать. Во-вторых, не забывайте о его высокопоставленных покровителях. Скорее всего, оба этих фактора повлияли на его карьерную судьбу, сделав вчерашнего акима областного центра главой города-миллионника республиканского значения.

- Что ж, шымкентский "кейс" мы с вами обсудили. Давайте теперь поговорим о председателе сената Касым-Жомарте Токаеве и его нашумевшем интервью BBC, в котором он заявил, что глава государства не пойдет на выборы 2020 года. Правда, в тот же день Токаев выступил с опровержением самого себя: дескать, некоторые фразы в этом интервью были вырваны из контекста и он не то имел в виду. Что это было?

- Сначала о том, что касается пояснений "вырвано из контекста". Пресс-служба сената в тот же день опубликовала это интервью, и видно, что контекст очень даже соответствовал тому, что из него якобы вырезали.

Здесь нужно помнить две вещи. Во-первых, сколько бы мы ни спорили о потенциальных преемниках главы государства, де-юре "дублером" президента является спикер сената. И Нурсултан НАЗАРБАЕВ всегда достаточно щепетильно подбирал на эту должность людей, которые бы могли возглавить страну, но не "ускорять" этот процесс. Токаев пост спикера сената занимал дважды. Сколько бы мы ни гадали, кого президент видит своим преемником, технически им является именно он - спикер сената.

Во-вторых. Все понимают, что на выборах 2020 года президент будет баллотироваться. Разговоры о досрочном уходе Назарбаева идут еще с 1990 года - уже считайте 28 лет, но тем не менее он до сих пор возглавляет Казахстан. Все разговоры о том, что руководство страны может куда-то "уйти", - политический миф.

Если помните, в 2000 году был принят закон о первом президенте, и сразу же пошли разговоры о возможном транзите власти. С тех пор минуло 18 лет. Сейчас принимают закон о Совете безопасности, который тоже трактуется как вариант транзита… Но у меня большие сомнения, что Нурсултан Назарбаев уйдет с поста раньше времени. Думаю, что он будет руководить Казахстаном пожизненно.

Исходя из этого, заявление Токаева может содержать только три смысла. Смысл первый: возможно, он предположил, что президент, отказавшись от выборов в 2020 году, уступит свое место более молодым политикам, в числе которых и сам Токаев. Ведь Касым-Жомарт Кемелевич - многолетний глава МИД, бывший премьер-министр, экс-госсекретарь. Довелось ему побывать даже заместителем Генерального секретаря ООН. Если на то пошло, то Токаев - один из самых высокопоставленных казахов в истории человечества. Так что с этой точки зрения он вполне готов к президентству. Другое дело, что многие не видят его в этом амплуа.

Смысл второй: это очередной вброс (как уже бывало в новейшей истории Казахстана), чтобы проверить на вшивость ближайшее окружение Елбасы. Это старая политическая игра, в которую Акорда часто играет: заявить, что президент "не будет баллотироваться" или "готов уйти", и посмотреть, кто и как отреагирует. За прошедшие годы бывало такое, что у некоторых сдавали нервы и они начинали играть на опережение. В итоге их судьба была достаточно печальной...

Третий смысл. Токаев с подачи Акорды делает этот вброс, чтобы получить отклики со стороны населения и элиты: "не хотим, чтобы Нурсултан Абишевич уходил". Тем более, такие отклики уже последовали со стороны двух министров - информации и культуры. Не исключено, что сначала будет раскачиваться эта тема, потом подключится голос общественности, который станет требовать, чтобы президент остался на следующий срок - и в стране пройдут очередные досрочные выборы, чтобы еще раз подтвердить доверие электората...

- Выборы или референдум?

- Вспомните совсем недавнюю историю: как только кто-то озвучил инициативу референдума о пожизненном президентстве, тема референдума сразу обрела характер массовой кампании. А затем те же самые люди начали выступать в поддержку досрочных выборов. Такое было не один раз.

В плане мелодраматичных сценариев ничего нового за последние 20 лет в Астане не придумано. Понятно, что за этими заявлениями на 90 процентов стоят какие-то планы по проведению либо референдума, либо досрочных выборов, либо конституционных поправок. У нас ведь так принято: сначала вы­двигается какая-то идея "снизу", а затем власть выбирает некий свой путь, который устраивает всех. Но итог в любом случае будет один - всенародная поддержка главы государства.

- На 29 июня назначено совместное заседание палат парламента. Стоит ли ждать сюрпризов?

- Как правило, повестку совместных пленарок никто не озвучивает. И у политизированной публики возникает масса интригующих версий по этому поводу. У нас каждый июнь проходят совместные заседания палат парламента, на которых утверждаются отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета и послание Конституционного совета. Это ежегодная рутинная процедура. Тем не менее перед каждым таким заседанием все начинают искать в нем некий скрытый смысл, предрекая отставки, назначения и прочие потрясения. Все забывают, что после июньского заседания начинается подготовка к Дню Астаны, а будоражить общество в преддверии этого праздника не принято. Вот и на этой "совместке", скорее всего, не будет ничего существенного. Хотя... В контексте "демарша" Токаева, как говорится, возможны варианты...



Руслан БАХТИГАРЕЕВ, 26 июня 18 Источник - "Время",

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