И не мяукать! Спасением казахстанских барсов занялся елбасенок Нурали Алиев

21:21 26.06.2018 Нурали Алиев объявил о запуске проекта по спасению снежных барсов в Казахстане



В Алматы состоялась официальная презентация частного международного фонда Snow Leopard Foundation, основателем и учредителем которого выступил казахстанский бизнесмен, меценат и общественный деятель Нурали Алиев. Об этом сообщает пресс-служба фонда.



Нурали Алиев признался, что долго раздумывал над идеей создания этого фонда и пришел к выводу, что необходимо создать такую систему, которая восстановит популяции ирбисов в Казахстане на десятки лет вперед. "Снежный барс является символом независимого Казахстана. Однако за менее чем четверть века популяция этих животных в Казахстане сократилась более чем на 40%", - подчеркнул он. По словам Н.Алиева, Snow Leopard Foundation станет первым фондом среди стран СНГ по реинтродукции популяции снежных барсов в Казахстане. Как выяснилось, в рамках уникальной программы планируется строительство центра разведения и адаптации снежного барса на территории Иле-Алатауского национального природного парка площадью более 500 гектаров. Кроме того, на территории центра будет построен визит-центр и смотровые площадки, откуда люди смогут наблюдать за жизнью барсов с безопасного расстояния. В Гала-ужине по случаю открытия фонда приняли участие представители международных организаций по охране окружающей среды, ведущие ученые-зоологи и почетные гости из Швеции, США, Китая, России, Монако, Объединенных Арабских Эмиратов, Нидерландов, Македонии, Дании, Франции и Турции, представители государственных органов, крупные казахстанские и зарубежные бизнесмены, отечественные и иностранные творческие деятели. По приглашению основателя нового международного фонда Нурали Алиева мероприятие посетили такие гости как голливудский актер Эдриан Броуди, известный шведский путешественник Йохан Нильсон, вице-президент фонда Джека Ма "Paradise International Foundation" Ван Дэчжи, представитель Фонда принца Монако Альберта II Гэтсби Милютэн и дрУГИЕ. "На протяжении многих лет работа по охране и спасению снежного барса была направлена на то, чтобы считать поголовье, то есть фактически наблюдать за исчезновением вида. Мы надеемся, что этот проект будет способствовать реальному восстановлению популяции ирбиса", - заключил исполнительный директор фонда "Snow Leopard Foundation"Е. Еркинбаев, Проект будет сопровождаться исследователями нового научного центра по защите снежного барса. Заведующий отделом териологии Института зоологии Алексей Грачев, представитель династии ученых, не одно десятилетие посвятивших изучению снежного барса, в ходе своего выступления отметил, что работа Snow Leopard Foundation будет основана на строгом научном подходе. Как заметил Нурали Алиев в ходе презентации проекта, снежный барс не признает государственных границ. Так он призвал гостей вечера, прилетевших из разных стран, объединить усилия в спасении этих редких зверей и поддержать развитие Snow Leopard Foundation. В свою очередь, представители международных организаций: ПРООН, Международный союз охраны природы, Всемирный фонд дикой природы WWF, фонд The Paradise International Foundation и другие выразили готовность оказать новому фонду любую экспертную и консультационную поддержку. "Во всем мире насчитывается свыше 4 тысячи ирбисов, за последние 16 лет их количество уменьшилось на 20%. На долю Казахстана приходится 3% мировой популяции, но это не отдельная группировка. Казахстан исторически выполнял роль экологического коридора. И сегодняшнее разделение ареала на отдельные фрагменты может привести к уничтожению вида. Вместе с тем, инициатива по созданию в Казахстане Центра разведения снежного барса уникальна, и от имени представителей всех международных природоохранных организаций хотелось бы сказать огромное спасибо Нурали Алиеву за этот проект", - отметил директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц. Также в ходе презентации Нурали Алиев представил гостям Посла фонда Snow Leopard Foundation Йохана Нильсона, который будет представлять интересы фонда за рубежом. Йохан Эрнст Нильсон является послом Международного союза охраны природы, Почетным Послом Доброй воли Непала, Президентом шведской ассоциации "Everest Summiteers Association", основателем компании "Aidbox" и др. На счету шведского путешественника более 30 экспедиций в 145 странах мира, одна из которых, продлившаяся 18 месяцев с Южного на Северный полюс, была занесена в Книгу рекордов Гиннесса в 2015 году. В своем выступлении перед гостями Гала-ужина Йохан Нильсон отметил: "Когда-то говорили, что невозможно отправиться в космос, но человечество сделало это, и лично я теперь никогда не скажу, что что-то невозможно. Данный проект будет первым в мире, и его создание и реализация заслуживают уважения". Другие зарубежные гости рассказали о том, как в их странах работают фонды, помогающие поддержать природоохранные проекты. В частности, международный фонд "The Paradise International Foundation", инициированный известными предпринимателями, художниками и филантропами в Китае, возглавляемый Джеком Ма и Пони Ма, с 2015 года создал пять заповедников. Справочно: Снежный барс, или ирбис (Panthera unica) - наиболее крупный в нашей стране представитель семейства кошачьих. Ирбис внесен в Красный список Международного союза охраны природы, а также в национальные Красные книги всех 12 стран ареала его обитания - Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Пакистана, Индии, Непала, Бутана, Китая, Монголии и России. В 2013 году Казахстан присоединился к "Глобальной программе сохранения снежного барса и его экосистем", а в 2015 году был создан "Центр мониторинга снежного барса" на базе Института зоологии МОН РК. Но, несмотря на предпринимаемые усилия по сохранению редкого вида, его популяция неуклонно сокращается. Так, в конце 20-го столетия численность казахстанской популяции снежного барса оценивалась примерно в 180-200 особей. По данным отчета Института зоологии МОН РК, в 2014 году в Казахстане обитало всего 110-130 ирбисов. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - inform.kz

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