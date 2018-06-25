Рванул газ. На казахстанском Тенгизе - техногенная катастрофа

21:19 26.06.2018 На Тенгизе после выброса газа началась внеплановая проверка



На Тенгизе после выброса газа пройдет внеплановая проверка, передает корреспондент МИА "Казинформ".



"К внеплановой проверке специалисты уже приступили. В ее ходе предстоит выяснить объем загрязняющих веществ, попавших в атмосферу", - сообщили в департаменте экологии по Атырауской области. Напомним, о выбросе, который произошел в субботу, стало известно из социальных сетей, где пользователи активно размещали видео, на котором с разных ракурсов запечатлены трубы установки по подготовке нефти, из которых шли клубы дыма. Все пользователи снимали завод с небезопасного расстояния, объясняя это тем, что на Тенгизе была проведена эвакуация персонала. "ТШО подтверждает, что 23-го июня в результате технологического сбоя на заводе КТЛ произошел выброс газа в атмосферу. Весь неоперативный персонал был эвакуирован в соответствии с принятыми процедурами по технике безопасности. Пострадавших в результате инцидента нет. Через некоторое время весь персонал вернулся на свои рабочие места и на объекте возобновились все работы. Все соответствующие государственные органы были должным образом проинформированы об инциденте. Будут предприняты все необходимые меры для выявления коренных причин произошедшего", - сообщила пресс-служба нефтяной компании, отвечая на запрос корреспондента МИА "Казинформ". Источник - inform.kz

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