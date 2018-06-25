Чемпионаты Казахстана по национальным видам спорта впервые пафосно пройдут в Астане

21:05 26.06.2018 Проводившиеся на протяжении последних нескольких лет в южных регионах чемпионаты РК в этом году стартуют на столичном ипподроме "Қазанат" в рамках празднования 20-летия Астаны. Чемпионаты республики по көкпар и аударыспақ пройдут в 18-й, по теңге ілу в 12-й, а жамбы ату в 4-й раз, передает официальный сайт столичного акимата.



Призы первенства по национальным видам спорта разыграются между 15 командами - участницами соревнований. Игры по көкпар планируют провести в период с 29 июня по 6 июля по семь встреч в день. Соревнования по аударыспақ, теңге ілу и жамбы ату пройдут 30 июня, финальные игры по көкпар состоятся 6 июля. Главный приз по көкпар, как самого зрелищного и интересного спортивного состязания, в 2016 году завоевала команда Жамбылской, а в 2017 году команда Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) областей. Открытие чемпионата состоится 29 июня в 15:00 на ипподроме "Қазанат". Источник - inform.kz

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