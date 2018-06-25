|Обвинив в кумовстве и взяточничестве Мирзияеев уволил главу "Узавтопрома" Салимова
20:54 26.06.2018
В автомобильной отрасли процветает коррупция, кумовство и взяточничество
В ходе совещания по развитию автомобильной промышленности в Узбекистане президент республики Шавкат Мирзиеев уволил главу холдинговой компании "Узавтопром" Умиджана Салимова, сообщает 26 июня издание "Подробно.uz".
Глава государства заявил, что на всех уровнях автомобильной отрасли Узбекистана процветает коррупция, кумовство и взяточничество. Кроме этого, структурные подразделения "Узавтопрома" завершили 2017 год с плохими финансовыми показателями.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Салимов заявил, что "Узавтопром" планирует выкупить акции автомобильных заводов у компании General Motors. Холдинговая компания также анонсировала обновление модельного ряда своих автомобилей.