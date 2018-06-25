Обвинив в кумовстве и взяточничестве Мирзияеев уволил главу "Узавтопрома" Салимова

20:54 26.06.2018 В автомобильной отрасли процветает коррупция, кумовство и взяточничество



В ходе совещания по развитию автомобильной промышленности в Узбекистане президент республики Шавкат Мирзиеев уволил главу холдинговой компании "Узавтопром" Умиджана Салимова, сообщает 26 июня издание "Подробно.uz".



Глава государства заявил, что на всех уровнях автомобильной отрасли Узбекистана процветает коррупция, кумовство и взяточничество. Кроме этого, структурные подразделения "Узавтопрома" завершили 2017 год с плохими финансовыми показателями.



Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Салимов заявил, что "Узавтопром" планирует выкупить акции автомобильных заводов у компании General Motors. Холдинговая компания также анонсировала обновление модельного ряда своих автомобилей. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - regnum.ru

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