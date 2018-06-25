 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.06.2018
23:08  Лондонский суд оставил "заморозку" активов Нацфонда Казахстана в силе
22:20  Разговоры о добровольном "уходе" Елбасы - политический миф, - Д.Ашимбаев
21:21  И не мяукать! Спасением казахстанских барсов занялся елбасенок Нурали Алиев
21:19  Рванул газ. На казахстанском Тенгизе - техногенная катастрофа
21:05  Чемпионаты Казахстана по национальным видам спорта впервые пафосно пройдут в Астане
20:54  Обвинив в кумовстве и взяточничестве Мирзияеев уволил главу "Узавтопрома" Салимова
20:33  Без Рун! Больше поправок в новый казахский алфавит не будет - министр Мухамедиулы
20:07  В Кыргызском парламента опять подняли вопрос о принадлежности груза рухнувшего "Боинга-747"
19:43  КазКазнокрадНовости. $21,5 млрд по делу Стати освобождены, иск еще на $530 млн рассматривается в британском суде
19:40  Кубат Оторбаев складывает с себя полномочия омбудсмена Кыргызстана
17:42  Иранская полиция применила газ в отношении митингующих у здания парламента
14:07  Второй "Турецкий поток" затягивают в Турцию
14:00  Есть ли у Москвы шанс объединить когда-то близкие нам по историческим корням народы, - А.Полубота
13:53  Умер популярный сов.-рос. поэт-песенник Андрей Дементьев
09:35  Сотрудник академии МВД жестоко избил пенсионерку в Бишкеке
09:14  American Conservative: Американской империи нужен Цезарь
09:09  Сила казахстанской элиты - это ее же слабость, - М.Шибутов
09:07  Камлал я Мать Моржиху. Перспективы шаманизма в России
09:06  Консервное процветание. Чем обернется для Турции победа Эрдогана на президентских выборах
08:26  Love story Далена Чайжунусова и Венеры Назарбаевой
08:15  Звездные Чубакки. Американцы сломали свой отсек МКС
08:13  Выборы в Турции: тучные годы прошли, - Suddeutsche Zeitung
07:47  Израиль - фейковая страна. Часть 1, - А.Никишин
07:35  Колобок. Эрдоган победил: что означают для России турецкие выборы? - Л.Ивашов
07:28  Друзья по ГУАМу встретятся в Вашингтоне. Грузия при вступлении в НАТО надеется на значительную поддержку США, - Ю.Рокс
07:26  У Рогунской ГЭС закончились деньги. Душанбе ищет новые возможности финансирования проекта, - В.Панфилова
07:24  Переизбрание Эрдогана станет испытанием для Кремля, - И.Субботин
07:16  Культ единоличности. Выборы в Турции укрепили персональную власть Реджепа Тайипа Эрдогана, - С.Строкань, К.Кривошеев
07:12  Абдалла у Трампа. Король Иордании пытается сыграть в два хода, - "Къ"
07:08  КырПарламентаризм. На зарплату депутатов и их помощников выделяется 173 млн сомов в год
00:45  Белоруссия на саммите ШОС: гримасы лимитрофной дипломатии
00:10  Туркменский всплеск наркомании
Понедельник, 25.06.2018
21:19  КазКНБ разгромил в Уральске радикальную религиозную группировку, готовившую теракты
21:13  Алжир депортирует нелегальных мигрантов... в Сахару
21:08  США заявили о необходимости новых лидеров на Ближнем Востоке
20:40  Хакеры подкосили биткойн. Криптовалюта обновляет ценовые минимумы
15:43  Депутат Жогорку Кенеша Киргизии Исланбек Сарсеитов отказался от мандата
15:08  Центробеженские тенденции. Лидерам европейских стран не удается договориться о том, что делать с мигрантами
15:03  Птичий грипп: Казахстан запретил импорт курятины из России
15:01  МВД Таджикистана отрицает факты преднамеренных поджогов в столице
14:48  Турецкая власть укрепилась в одном лице, - К.Кривошеев
14:35  Турция сказала: "Дальше!" - в парламент прошли пять партий
14:21  Иран подал иск в Гаагский суд на США в $2 млрд
14:06  Экс-кыр-премьер Сапар Исаков стал фигурантом еще одного уголовного дела
14:04  В Баткенской области Киргизии задержан депутат почти с килограммом героина
13:52  Алматинский аким Байбек отважно решился бороться с самозахватчиками рощи Баума
13:48  Возрождение вольфрамовой промышленности Казахстана
13:45  Спаситель и султан, союзник и противник - Запад в трудном положении с Эрдоганом, - Саймон Тисдэлл
13:41  Эрдоган - 15 лет авторитарных отклонений и конституция, скроенная по своей мерке, - Le Figaro
13:33  С победой Эрдогана русским придется тяжело, - "СП"
13:31  "Остановите Иран!": арабский мир взывает к России
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Без Рун! Больше поправок в новый казахский алфавит не будет - министр Мухамедиулы
20:33 26.06.2018

Больше поправок в новый казахский алфавит не будет - Мухамедиулы
Национальная комиссия уже работает над внедрением нынешнего алфавита.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы заверил, что больше поправок в новый казахский алфавит на основе латиницы не будет, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Я могу сказать, что сейчас национальная комиссия уже работает над внедрением нынешнего алфавита. Откуда пошла такая информация? Она (мысль о поправках алфавита - прим. агентства) может у кого-то в своем видении. Сейчас вопрос стоит по применению орфографии на клавиатуре, которая была бы удобной для пользования. Там есть несколько вариантов, на последней комиссии обсуждали. Сейчас они будут проходить апробацию в школах и тогда уже будем применять", - рассказал министр журналистам после встречи с депутатами Сената Парламента.
По его словам, один из вариантов - ввести буквы в клавиатуру. Но это, подчеркнул министр, будет загружать клавиатуру.

"Наша задача - максимально упростить этот процесс, чтобы его было удобно применять у нас и за рубежом. Тем более, есть мобильное приложение, всегда можно ввести и спокойно работать", - отметил он.
Как ранее сообщал министр, в ближайшие дни будут разработаны правила правописания, которые введут в массовое использование.

Источник - inform.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530034380
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  