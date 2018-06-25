В Кыргызском парламента опять подняли вопрос о принадлежности груза рухнувшего "Боинга-747"

20:07 26.06.2018 На заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству подняли вопрос о принадлежности груза "Боинга", упавшего на дачный поселок Дачи-Суу.



Ранее представители парламентской оппозиции заявляли, что правительство скрывает информацию о получателях груза, и предполагают, что на борту лайнера могла провозиться контрабанда.



Всего на борту самолета, по данным ГКНБ, было 76 тонн 758 кг груза - бытовая техника, сотовые аксессуары, зажигалки, мобильные телефоны.



"В обществе ходят много разговоров о грузе в рухнувшем самолете. Скажите откровенно, кому он принадлежал?", - задался вопросом депутат Жогорку Кенеша от фракции "Бир Бол" Кубанычбек Жумалиев, обращаясь к министру транспорта и дорог КР Жамшитбеку Калилову.



В свою очередь глава ведомства ответил, что в уцелевшей части салона рухнувшего на жилые дома самолета были найдены документы, согласно которым груз принадлежал гражданам таких стран, как: Испания, ОАЭ, России и Украины. "Граждан Кыргызстана в этом списке нет", - заверил он.



Напомним, 16 января 2017 года грузовой самолет "Боинг-747", принадлежавший турецкой компании, рухнул возле аэропорта "Манас". В результате крушения погибли 38 человек.



Альбина Метерова. Источник - kyrtag.kg

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