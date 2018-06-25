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КазКазнокрадНовости. $21,5 млрд по делу Стати освобождены, иск еще на $530 млн рассматривается в британском суде
19:43 26.06.2018

Министерство юстиции Казахстана опровергло публикации в СМИ об очередной заморозке активов Национального фонда РК, говорится в сообщении минюста.

"19 июня 2018 года Апелляционный суд Англии вынес решение в деле касательно обязательств Bank of New York Mellon (BNYM) по положениям кастодиального соглашения, заключенного между BNYM и Национальным банком РК. Апелляционный суд в Англии рассматривал лишь обособленный юридический вопрос о праве BNYM замораживать активы, находящиеся на территории Англии, на основании решения бельгийского суда", - указывается в распространенном сообщении.

"При этом активы Национального фонда на сумму около $21,5 млрд уже освобождены на основании решения суда первой инстанции в Брюсселе от 25 мая 2018 года. Все эти средства переведены на счета в других банках-кастодианах. Для освобождения средств в размере $530 млн Республика Казахстан и Национальный банк инициировали новый процесс в коммерческом суде Англии 28 мая текущего года", - уточняется в информации.

Отмечается, что указанные судебные процессы не затрагивают вопроса выплаты молдавского бизнесмена Анатола Стати по арбитражному решению, а лишь касаются обеспечительных мер – заморозки активов.

Напомним, о том, что американская холдинговая компания The Bank of New York Mellon заморозила $22 млрд из активов Национального фонда Казахстана из-за судебного иска А. Стати и его компании к правительству РК, стало известно в декабре 2017 года. С тех пор в минюсте Казахстана неоднократно заявляли о том, что молдавский бизнесмен использует мошеннические схемы, вводя в заблуждение, по версии казахстанской юстиции, судебные органы ряда зарубежных стран.

При этом подчеркивалось, что риски по этому делу ограничены суммой иска в размере около $500 млн, а $22 млрд, как заявил министр юстиции РК Марат Бекетаев, "никто не заберет".

Источник - kaztag.kz
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