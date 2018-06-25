Кубат Оторбаев складывает с себя полномочия омбудсмена Кыргызстана

19:40 26.06.2018 Омбудсмен (акыйкатчы) Кыргызстана Кубат Оторбаев решил сложить с себя полномочия. Об этом он сообщил в своем обращении, которое пресс-служба омбудсмена распространила во вторник.



"В жизни каждого человека, тем более, государственного служащего, наступает момент, когда его знания и умения становятся более необходимыми и востребованными в других сферах деятельности, где он может принести большую пользу государству и обществу. Такой момент наступил и для меня", - написал Оторбаев..



Он отметил, что данное решение хорошо обдуманное и непоспешное, кроме того, принято без какого-либо давления со стороны.

"За прошедшие 2,5 года Институтом омбудсмена проделана огромная работа. За 15-летнюю историю впервые подготовлены 19 спец докладов, которые были посвящены различным сферам прав и свобод человека. Я горжусь тем, что мы смогли защитить права многих граждан, так как наша деятельность направлена на защиту справедливости и законности в Кыргызстане, наши цели и шаги были законными", - добавил омбудсмен.



К. Оторбаев поблагодарил всех, кто поддержал и оказал ему доверие.



Мунара Боромбаева. Источник - kyrtag.kg

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