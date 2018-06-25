Иранская полиция применила газ в отношении митингующих у здания парламента

17:42 26.06.2018 В Тегеране 25 июня полиция применила газ в отношении участников акции протеста, которые направлялись в сторону здания парламента.



Спонтанная акция протеста возникла в понедельник утром у Большого рынка в городе. Недовольство граждан возникло из-за 10 процентного падения на черном рынке курса риала – валюты Ирана.



Как видно на видео, поступившем в редакцию Радио "Фарда", сотни демонстрантов, собравшись у Большого рынка, требовали закрытия обменных пунктов. Они также скандировали: "Забудьте о Сирии, подумайте о нас".



Глава Иранского Центробанка Валиулла Сейф падение курса риала объяснил "открытием на следующей неделе второго рынка обмена валют" и в связи с этим попытки продавцов временно придержать продажу валюты на черном рынке. Он отметил, что после встречи с президентом страны Хасаном Роухани и высокопоставленными чиновниками во главе с министром экономики новый базар будет основан с учетом реального изменения курса доллара.



Считающееся приближенным к администрации Роухани Иранское студенческое новостное агентство (ISNA) 25 июня сообщило о том, что будет объявлено о курсе 1 доллара, который составит 60-65 тысяч риалов.



В конце прошлого года в Иране в разных городах страны вспыхивали акции протеста, связанные с недовольством роста цен на продукты питания и другими экономическими проблемами. Тогда после недельных протестов погибли 22 человека, более 1700 человек были арестованы. Источник - centralasian.org

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