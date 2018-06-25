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Второй "Турецкий поток" затягивают в Турцию
14:07 26.06.2018

Крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering Spirit возобновило строительство и укладку второй нитки "Турецкого потока". Работы начались на границе экономических зон Турции и России в Черном море. Об этом свидетельствует заявление оператора проекта и данные навигационного портала Marinetraffic.

"После входа в Черное море 20 июня судно Pioneering Spirit завершило подготовительные работы, включая спуск стингера и проверку оборудования для трубоукладки. Со дна Черного моря на границе исключительных экономических зон (ИЭЗ) России и Турции на глубине 2170 метров был поднят оголовок второй нитки", - сообщили в South Stream Transport B.V.

В прошлом году трубоукладчики Pioneering Spirit и Audacia швейцарской компании Allseas сварили и уложили российский участок газопровода длиной 224 километра.

По данным Marinetraffic, Pioneering Spirit находится сейчас на границе экономических зон Турции и России в окружении большого количества вспомогательных судов. Так, подводные работы у трубоукладчика вчера осуществляли с судна снабжения Siemspearfish. Рядом при этом дежурил буксир и находились три балкера. Два из них, Edamgracht и Eurogracht под флагом Нидерландов, прибыли несколько дней назад из Болгарии - из Бургаса. Очевидно, они привезли трубы, которые предназначались и хранятся в Болгарии со времен "Южного потока".

Как уже сообщало EADaily, морской участок первой нитки "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд кубометров завершили строить 30 апреля, а вторую нитку газопровода уложили пока до экономической зоны Турции в Черном море. Она также должна быть запущена в следующем году, но предназначена не для Турции, а для поставок газа на юг Европы. Маршрут газопровода из Турции еще не определен. Зампредправления "Газпрома" Александр Медведев заявил в апреле, что это произойдет в самое ближайшее время. "В самое ближайшее время будет сделан окончательный выбор маршрута транспортировки газа. Это позволит газотранспортным операторам сделать работу, которая им отведена в рамках правил, определенных Еврокомиссией", - отметил замглавы российского холдинга, передавало RNS.

Последний раз министр энергетики России Александр Новак говорил, что российский газ может пойти через Болгарию, Сербию, Венгрию в Австрию или в Италию через Грецию - по расширенному Трансадриатическому газопроводу или по проекту "Посейдон". О возможных маршрутах поставок мы уже писали. При этом многое будет зависеть от позиции Брюсселя, который до этого сорвал строительство "Южного потока" через Болгарию.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что после строительства обходных газопроводов поставки газа через Украину в Европу максимально снизятся. "Мы не говорим о том, что полностью перекроем транзит через территорию Украины. Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы. И поставки в эти регионы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут менее значительны. Речь может идти о 10−15 млрд кубометров газа в год", - сказал руководитель российского холдинга.

Строительство "Турецкого потока" станет существенным ударом по Украине. "Для Украины реализация этого проекта будет иметь негативные последствия, не такие большие, как от „Северного потока", но потеря приблизительно 15 миллиардов кубометров транзита из 70 миллиардов кубометров текущих - это очень большая сумма", - говорил ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. В прошлом году Украина получила за транзит российского газа около $ 3 млрд, а строительство "Северного потока-2" и "Турецкого потока" снизят поступления в 4−5 раз.

В Черном море из России в Турцию уже проложен один газопровод - "Голубой поток". Его "Газпром" построил в 2002 году. По магистрали протяженностью 1213 километров в прошлом году подали около 16 млрд кубометров газа.

Источник - eadaily.com
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