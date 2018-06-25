Умер популярный сов.-рос. поэт-песенник Андрей Дементьев

13:53 26.06.2018 Умер поэт Андрей Дементьев

Он скончался после продолжительной болезни.



Скончался поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев. Ему было было 89 лет, сообщает Lenta.ru.



Он скончался в 1-й Градской больнице в Москве после продолжительной болезни.



О госпитализации поэта стало известно 10 июня. Тогда его жена Анна Пугач опровергла сведения о плохом самочувствии поэта и пояснила, что это был запланированный визит к врачу.



Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года. Среди наиболее известных его стихотворений - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку". Песни на его стихи пели такие исполнители, как Людмила Зыкина, Вадим Мулерман, София Ротару и другие. Кроме того, с 1981 по 1992 год поэт возглавлял популярный литературный журнал "Юность". В 1990-е начал работать на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего. Источник - Lenta.ru

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