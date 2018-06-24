Сотрудник академии МВД жестоко избил пенсионерку в Бишкеке

09:35 26.06.2018 Факт избиения пенсионерки сотрудником Академии МВД Арманом Насипкуловым зарегистрирован в УВД Октябрьского района.



О том, что сотрудник академии МВД прилюдно среди белого дня набросился на пенсионерку, жительницу Октябрьского района, потерпевшая написала сама на своей странице в Facebook. Более того, она опубликовала фото, на которых видны побои.



- 23 июня примерно в 12:30 дня во двор микрорайона заехал "Лексус", из которого вышел агрессивный мужчина и начал кричать "Я вас убью, застрелю, зарежу!". Он начал избивать меня, при этом продолжая кричать угрозы в мой адрес. Потом он попытался вломиться в квартиру. Я позвонила "102" хотела вызвать милицию, но там надо мной начали насмехаться. Это какой-то милицейский беспредел, - рассказала бишкекчанка Жамиля Насирова.



Что именно послужило причиной конфликта между женщиной и сотрудником Академии МВД, точно неизвестно.



Женщина со страницы соцсети обратилась за помощью к президенту и генеральному прокурору, так как напавший на нее мужчина – сотрудник силовых структур.



По данным Насировой, А.Ш. Насипкулов – полковник милиции, работал в отделе лицензионно-разрешительной системы ГУОБ МВД. Потом был заместителем начальника УВД Октябрьского района. А сейчас является доцентом кафедры административного права и административной деятельности Академии МВД.



Дополнительной информации по данному происшествию от УВД Октябрьского района получить не удалось. В ГУВД Бишкека же отметили, что пока информации о возбуждении уголовного дела не поступало.



Оксана Гут Источник - Вечерний Бишкек

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