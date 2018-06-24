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American Conservative: Американской империи нужен Цезарь
09:14 26.06.2018

Действие конституции может быть восстановлено только в том случае, если граждане США откажутся от империи в пользу республики

На фоне экстравагантности президента США Дональда Трампа римские императоры кажутся олицетворением скромности. Налицо присутствуют очевидные попытки обожествления президента, подкрепляемые юридическими доктринами, в которых эхом раздаются слова экс-президента США Ричарда Никсона, обращенные журналисту Дэвиду Фросту: "То, что делает президент, не может быть незаконным!". Эти внеконституционные обстоятельства свидетельствуют о том, что США превратились из республики, где царит свобода и верховенство права, в империю, которая стремится к мировому господству и чей президент является олицетворением закона, пишет Брюс Фейн в статье для американского издания The American Conservative.

Архитекторы американской конституции были бы потрясены, узнав, что президент США теперь выполняет роль прокурора, судьи, присяжных и палачей по отношению к любому человеку на планете Земля, который может представлять угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. Причем соответствующие решения будут приняты на основании секретных, непроверенных доказательств, известных только Белому дому.

Для империи нужен Цезарь и слепое подчинение ее граждан. Мировое лидерство посредством глобальной проекции военной силы не может осуществляться с помощью сдержек и противовесов и разделения властей, которые снижают возможность принятия поспешных решений и требуют проведение дискуссий. Наполеон считал, что: "Ничто в войне не является более важным, чем единство командования … Лучше один плохой генерал, чем два хороших".

Лорд Теннисон, отдавая честь Британской империи, написал стихи "Атака легкой бригады":
"Легкой бригаде - в бой!
Дрогнул ли кто душой?
Нет, хоть знает любой -
Ждет впереди засада.
Что ж, на приказ роптать?
Или не исполнять?
Ехать и умирать…
Скачет вперед бригада".

Президент защищен взводами агентов секретной службы. Белый дом, закрывая ранее открытые проспекты и защищая президента от гражданских недоброжелателей, превратился в замок. Персонал Белого дома расширил и усилил власть за счет должностных лиц кабинета министров, кандидатуры которых утверждаются с одобрения Конгресса.

Дебаты, поощряемые разделением власти, излишни, когда империю поддерживает огромный военный промышленно-контртеррористический комплекс. Республиканская и Демократическая партии поддержали по меньшей мере семь продолжающихся неконституционных войн. Конгресс и судебная власть потеряли свое значение и больше ничего не значат. Принцип конституционного разделения властей разрушается.

Закон больше не интересует справедливость, он живет стремлением к власти. Закон поддерживает доктрины, в которых говорится, что сильные делают то, что могут, а слабые страдают от своих обязательств. Когда конфигурация власти изменяется, закон подстраивается под новые условия.

Соединенные Штаты стали самой крупной империей в истории. Ее созданию способствовали Вторая мировая война и распад Советского Союза в 1991 году. Американская империя контролирует около 800 военных баз в более чем 70 странах мира, более 240 тыс. человек служат в регулярных войсках. Империя разместила своих солдат в 172 странах и регионах мира, взяла на себя обязательства по защите 70 стран, так или иначе принимает участие в конфликтах в Ливии, Сомали, Йемене, Сирии, Ираке, Пакистане и Афганистане, воюет против боевиков "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Президент по необходимости становится Цезарем. Закон адаптировался, уничтожив конституцию, как подвесной стальной шар.

В настоящее время президент безнаказанно инициирует войну, нарушая процедуру объявления войны; осуществляет тотальное слежение за своими гражданами в нарушение четвертой поправки к конституции; нарушает конституционный принцип разделения властей; отказывается подчиняться расследованию со стороны Конгресса, подрывая его право на проведение такого расследования; отказывается защищать оправданные и надлежащим образом принятые законы в нарушение пункта конституции США об обязанности президента заботиться о точном исполнении законов.

Действие конституции Соединенных Штатов может быть восстановлено только в том случае, если граждане США откажутся от империи в пользу республики, где индивидуальная свобода является величайшим благом.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529993640
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