 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Love story Далена Чайжунусова и Венеры Назарбаевой
08:26 26.06.2018

Историю любви Далена Чайжунусова и Венеры Назарбаевой рассказали родные

Родной дядя Далена Чайжунусова, зятя Дариги Назарбаевой, в интервью Tengrinews.kz рассказал, как прошла свадьба Венеры и Далена.

Маркен Жакиянович признался, что торжество ему понравилась небольшим количеством приглашенных, а также своей современностью и в то же время верностью национальным традициям. По словам дяди, присутствовали только родные и близкие. Всего порядка 200 человек.

"Мой возраст позволяет это говорить - я видел много свадеб. Эта понравилась среди всех своей современностью. Это была показательная, поучительная, с народными традициями и с такой любовью свадьба... И друзья его там были, и выступали все от души... Народу немного было. Не чиновники, не избранные.

Были лишь родственники и близкие друзья, и никаких других я не увидел. Это, конечно, порадовало. Я второй день хожу сам не свой, с чувством таким, благодарностью к организаторам. Такое счастье. Мне повезло участвовать, увидеть это и радость двух семей. Немного человек было. Чуть больше 200. Из знаменитостей были Головкин, Киркоров - он прилетел с программой. Все остальные наши были", - говорит Маркен Чайжунусов.

По его словам, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал молодым счастья, долголетия и любви. Сказали теплые слова и все присутствующие гости.

"Каждый сказал молодым самые сокровенные, самые искренние, самые добрые пожелания, которые отражены в душе человека. Это и есть бата. И я выступил там", - вспоминает Маркен Чайжунусов.

Как рассказал Маркен Жакиянович, Дален и Венера познакомились в Алматы через общих знакомых. Она училась в старших классах в школе, он уже поступил в университет. Сначала дружили, а после дружба переросла в любовь.

"Познакомились они в Алматы, на вечерах у друзей. Он был уже студентом, а она училась в 10 классе. Вот так они познакомились. Встречи переросли в дружбу. Она влюбилась - он влюбился. Встречались они два года", - рассказывает Маркен Чайжунусов.

New beautiful couple

По его словам, ради Венеры Дален принял решение переехать за рубеж. После окончания школы она поступила в университет в Дубае. Узнав об этом, Дален принял решение перевестись в этот же вуз. Диплом юриста в Казахском национальном университете имени аль-Фараби он получил заочно.

"В Дубай он и переехал оттого, что она там оказалась. Перевелся в Дубайский университет. У них факультеты разные. Она уже окончила первый курс университета", - рассказывает дядя Далена.

Избраннику внучки президента Далену Чайжунусову 22 года. У него три младшие сестры.

Ранее сообщалось, что внучка Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Венера вышла замуж в Алматы. Ее избранником стал 22-летний Дален Чайжунусов, представитель известной в Казахстане династии.

Источник - Тengrinews.kz
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