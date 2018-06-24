 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Звездные Чубакки. Американцы сломали свой отсек МКС
08:15 26.06.2018

У американцев на МКС случилось серьезное ЧП

Космонавтам предстоит устранять сбой
Злой рок навис над частью исследовательского комплекса, которая принадлежит США. Не раз там выходили из строя системы жизнеобеспечения, сообщалось об утечках аммиака.

Блоки обработки технической воды и переработки отходов жизнедеятельности пришли в негодность в 2016-м. Тогда же сектор Соединенных Штатов настигла еще одна серьезная поломка.

Годом ранее забарахлил канал питания, на восстановление которого понадобились месяцы. Впрочем, самая болезненная точка американского сегмента МКС – туалет. Табличка "Не работает" там красовалась в 2009 году. И этот случай далеко не единственный.

Сейчас сбой произошел в системе удаления углекислого газа. "Однако данная система имеет исправный аналог в другом модуле, который работает в режиме повышенной нагрузки, чтобы компенсировать отказ первой системы", – проинформировал "Интерфакс" источник на Байконуре.

Он уточнил, что состав МКС никак не пострадал. Но, чтобы устранить поломку и вернуть станции работоспособность, американским астронавтам необходимо на орбите самостоятельно заменить на неисправной системе клапан.

"Поскольку гипотетический отказ второй системы при неисправной первой может привести к нежелательным последствиям для жизнеобеспечения сегмента", – пояснил собеседник агентства.

Источник - utro.ru
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