Израиль - фейковая страна. Часть 1, - А.Никишин

07:47 26.06.2018 Тщательно скрываемые от мирового сообщества факты и документы о государстве процветающего сионизма За 70 лет существования государства Израиль пропаганда внушила большинству людей на планете совершенно ложные истины, которые сейчас даже не обсуждаются, а принимаются априори на веру. Мы привыкли считать, что маленькое, но гордое государство, находящееся в окружении многочисленных врагов, только и мечтающих уничтожить миролюбивых евреев и постоянно нападающих на их государство, десятилетиями отбивается от нападений и в результате оборонительных войн по праву победителя постоянно прирастает территориями. Но самое главное – нас пытаются уверить, что границы Израиля никогда не были определены и поэтому Израиль имеет право на их постоянное расширение. В реальности ни одна из этих "истин" не является правдой, а нынешнее информационное состояние мирового общественного мнения – плод многолетней примитивной пропаганды, согласно которой тысячу раз повторенная ложь становится правдой. Не буду писать, кто является автором этого выражения, все и так прекрасно знают. В этой статье я попробую разрушить кажущиеся незыблемыми факты и мемы и на основании документов показать истинное положение дел. 14 мая 1948 года через минуту после полуночи по палестинскому времени, когда закончилось действие Британского мандата над Палестиной, в Вашингтоне тогда было 18-00, президенту США Гарри Трумэну и Государственному департаменту поступило письмо от Элиаху Эпштейна, представителя Еврейского агентства в Вашингтоне. В этом письме Временное правительство Израиля официально просило Соединенные Штаты признать новое государство Израиль, которое должно было быть объявлено в Тель-Авиве в этот момент. В письме в частности говорилось: "Уважаемый господин Президент, я имею честь уведомить вас о том, что Государство Израиль было объявлено независимой республикой в ​​границах, одобренных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций согласно ее Резолюции от 29 ноября 1947 года". В упомянутой в письме резолюции Генассамблеи ООН № 181 был рекомендован раздел Палестины на отдельные еврейское и арабское государства, согласно прилагаемой мною ниже карты, который сионистское государство официально приняло. Согласно международному праву идея создания государства без четко определенных границ абсолютно бессмысленна и опасна, так как потенциально создает вероятность вооруженных конфликтов с соседями, а само государство находится вне правового поля. Международное право в области создания и функционирования суверенных независимых государств руководствуется Конвенцией Монтевидео, которая выдвигает независимому государству следующие основные требования: постоянное население, определенная территория, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами согласно международному праву. Если бы Израиль первоначально действительно был объявлен государством без границ, то согласно международному праву он не являлся бы независимым суверенным государством и субъектом права. Чтобы было понятно, как руководство Израиля пришло к международному определению границ и почему позже оно очень успешно пыталось убедить мировое сообщество в том, что этого никогда не было, нужно рассматривать события, как в Тель-Авиве, так и в Вашингтоне в момент окончания Британского мандата над Палестиной. На самом деле израильское правительство никогда не хотело определять границы своего государства. Согласно статье "The State of Israel Declares Independence" на официальном сайте Министерства иностранных дел Израиля, Временное правительство Израиля 12 мая 1948 года собралось в Тель-Авиве, чтобы рассмотреть проект декларации о независимости. Заседание возглавил в качестве премьер-министра и министра обороны Давид Бен-Гурион. На заседании происходили крайне бурные дебаты по вопросу определения границ. Часть присутствующих настаивала на признании четких границ будущего государства согласно плана раздела резолюции ООН. Бен-Гурион утверждал, что Израиль категорически не должен ничего говорить о границах, так как уже тогда существовали планы захвата и присоединения палестинских территорий за пределами линии разграничения. Произошло голосование, в результате которого пятью голосами против четырех при четырех отсутствующих победило предложение Бен-Гуриона. Именно это голосование сейчас и является источником утверждения, что "Израиль никогда не определял свои границы". 13 мая Бен-Гурион вернулся к себе домой и полностью переписал проект декларации о независимости, убрав из него все ссылки на план раздела и определения границ. Таким образом, путем признания границ открытыми и политического препятствования созданию независимого палестинского государства, как равного субъекта переговоров, и, как следствие, невозможности заключения с ней полноценного договора, Израиль создал ситуацию хаоса, а из Палестины была создана "открытая территория", доступная для любого завоевания. На следующий день 14 мая переписанный Бен-Гурионом проект декларации о независимости был рассмотрен Национальным Советом, эмбриональным парламентом нового государства, и был принят во втором чтении единогласно с внесенными изменениями. В приведенной мною статье подробно не говорится об этих изменениях, предполагая, что они были "незначительными". Однако сейчас в окончательном тексте Декларации о создании Государства Израиль некоторые ссылки на план раздела ООН присутствуют: "Мы... в силу нашего естественного и исторического права и в силу Резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций настоящим заявляем о создании Еврейского государства в Эрец-Израиле, которое будет называться Государством Израиль". Основываясь на Плане разделения ООН, Декларация весьма неявно определяет границы Израиля, которые четко и жестко указаны в Плане, но об этом не говорится явно. Объявление нового состояния по сути является единовременным и разовым событием, тогда как границы согласно Декларации могут быть изменены позже. Поэтому отсутствие четкого определения границ в самой Декларации было признано несущественным, что вступает в явное противоречие с Конвенцией Монтевидео и согласно международному праву ставит государство Израиль вне закона с момента его провозглашения. С точки зрения международного права именно письмо Эпштейна Трумэну является юридическим основанием для определения границ Израиля. *** В тот же день 14 мая 1948 года Трумэн ответил на письмо Эпштейна признанием Израиля, что является немыслимым при существующей в США системе принятия подобных решений. Подобная быстрота и оперативность объясняется фактами, изложенными в книге "Conspiracy of the Six-Pointed Star" писателя-христианина, популярного радиоведущего Текса Маркса, который утверждает, что известный лоббист, бизнесмен и сторонник Израиля Авраам Файнберг за признание Соединенными Штатами государства Израиль в 1948 году дал президенту Трумэну взятку в размере $2 млн стодолларовыми купюрами. Этот факт в дальнейшем подтвердили и недавно опубликованные архивы ФБР. Так что и само письмо, и решение президента США по нему были очень хорошо подготовлены и щедро оплачены. Эти факты подрывают легитимность нынешнего государства Израиль и ставят его вне рамок международного права. Но вернемся к событиям, последующим сразу после признания Израиля президентом Трумэном. Сразу после получения признания в тот же день 14 мая, Эпштейн послал телеграмму министру иностранных дел временного правительства Израиля, уроженцу российского города Херсон Моше Шертоку. В этой телеграмме, в дальнейшем скрытой на официальном сайте правительства Израиля, но URL-адрес которой остался, и приведен мною в гиперссылке выше, по пунктам перечислялись обстоятельства, возникшие при совершении этого признания: "1. Правительство США только что признало государство следующим образом: "Правительство было проинформировано о том, что в Палестине провозглашено Еврейское государство, и Временное правительство просило о его признании. Соединенные Штаты признают, что Временное правительство является фактической властью нового государства Израиль". 2. Неофициальные беседы с представителями Белого дома дали ясно понять, что это признание - де-факто, а не де-юре, поскольку правительство объявлено временным по своему характеру. 3. Обстоятельства признания таковы. Кларк Клиффорд, представитель Белого дома, позвонил друзьям из Вашингтона, советуя и сообщая, что Госдепартамент в полдень, 14 мая, согласится с немедленным признанием в случае получения запроса. После тщательных консультаций здесь с Беном Коэном и Гинзбергом было составлено и отправлено письмо президенту и государственному секретарю: "Мой дорогой г-н Президент (по-английски): я имею честь сообщить вам о том, что государство Израиль было провозглашено независимой Республикой в пределах границ, утвержденных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции от 29 ноября 1947 года, и что временному правительству было поручено взять на себя права и обязанности правительства по сохранению правопорядка в границах Израиля, защите государства от внешней агрессии и выполнению обязательств Израиля перед другими государствами мира в соответствии с международным правом. Акт о независимости вступит в силу через минуту после шести часов вечера 14 мая 1948 года по Вашингтонскому времени. С полным пониманием и сочувствием глубокой связи, которая существовала и укреплялась на протяжении последних тридцати лет между Правительством Соединенных Штатов и еврейским народом Палестины, я уполномочен временным Правительством нового государства выступить с этим посланием и выразить надежду на то, что ваше правительство признает и будет приветствовать Израиль в сообществе наций. С великим уважением, /с/ Элияху Эпштейн Агент, Временное правительство Израиля" 4. Более широкие консультации и предварительные уведомления были ограничены залогом секретности, которого требовал Клиффорд. 5. Ранее в течение дня звонил Лой Хендерсон, чтобы установить границы нового государства. Сообщено, что границы будут в соответствии с резолюцией ООН. 6. Обстоятельства требовали, чтобы я в этом акте взял себе необходимый титул (статус) и ответственность за отправку письма". Следует пояснить, что Кларк Клиффорд был решительным сторонником сионистского дела и призвал Трумэна признать государство Израиль, как только оно было провозглашено. В своих мемуарах он пишет, что он помог Эпштейну составить запрос о признании, и что именно он указал Эпштейну, что "особенно важное требование - не выходить за границы, очерченные в резолюции ООН". Позиция Лоя Хендерсона была противоположной. В Госдепартаменте он был против признания Трумэном Израиля. Однако раз уж это произошло, Хендерсон хотел убедиться, что Израиль четко определит свои границы. Эпштейн подробно рассказал ему о звонке Максу Левенталю, другому советнику Трумэна. Хендерсон спросил, будет ли еврейское государство претендовать на какую-либо территорию, кроме предоставленной в резолюции ООН. Эпштейн ответил: "Нет, и любая территория, захваченная до достижения мира, будет возвращена арабскому государству". Ясно, что Эпштейн банально обманул Хендерсона, и Израиль никогда не был бы признан США, если бы не заявил о своей приверженности резолюции ООН и плану раздела границ. Да и $2 млн взятки Трумэну сыграли также определяющую роль. В телеграмме также говорилось о том, что Эпштейн не смог связаться с Сионистским руководством в Тель-Авиве, прежде чем отправить свое письмо Трумэну. Но, что важно, везде были приняты похожие решения: в Тель-Авиве Декларация основывалась на плане раздела ООН, а в Вашингтоне определили границы также в соответствии с планом.+



