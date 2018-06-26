Друзья по ГУАМу встретятся в Вашингтоне. Грузия при вступлении в НАТО надеется на значительную поддержку США, - Ю.Рокс

07:28 26.06.2018 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе выехал с официальным трехдневным визитом в США. В программе пребывания в Вашингтоне – переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, с сопредседателями Группы друзей Грузии, конгрессменами и сенаторами, а также с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.



Ираклий Кобахидзе выехал из Тбилиси, поскупившись на комментарии. Это не прошло незамеченным и вызвало кривотолки. По одной из тотчас возникших версий, спикер парламента направился в США, чтобы заверить партнеров в неизменности курса Грузии, успокоить их, поскольку смена грузинского правительства несколько насторожила Вашингтон: премьер-министром стал Мамука Бахтадзе – человек, получивший образование в числе других стран и в России, а значит, обладающий связями в этой стране. Но это не более чем предположение, напоминающее "слухи и сплетни".



Обращает на себя внимание то, что в официальном анонсе визита Кобахидзе говорится, что он организован в рамках трехстороннего межпарламентского сотрудничества Грузия–Украина–Молдова. В начале июня в Киеве главы высших законодательных органов трех государств подписали совместное заявление о создании Межпарламентской ассамблеи трех стран. Получился неполный ГУАМ – без Азербайджана. В Вашингтоне переговоры с Полом Райаном Ираклий Кобахидзе проведет совместно с украинским и молдавским коллегами Андреем Парубием и Адрианом Канду. Во встрече примут участие члены группы друзей Грузии, Молдовы и Украины в Конгрессе США.



Ираклий Кобахидзе посетит также ряд мероприятий, организованных Американским советом по внешней политике (AFPC) и Атлантическим советом. По словам источника "НГ" в парламенте Грузии, грузинская сторона хотела бы удостовериться в очередной раз в поддержке США перед июльским саммитом НАТО в Брюсселе. "Конечно, хочется наконец ощутить реальный прогресс в решении вопроса о вступлении в Североатлантический альянс, а не только слышать обещания. Вашингтон наиболее последовательно настаивает на приеме Грузии в НАТО, но позиция некоторых европейских стран по-прежнему отличается от желаемой", – сказал "НГ" собеседник.



Директор Центра стратегических исследований Грузии Ираклий Менагаришвили, комментируя визит спикера парламента в США, призвал не искать в нем подводных течений и чего-то экстраординарного. "Визит господина Кобахидзе целиком и полностью вписывается в русло внешней политики Грузии, ее приоритетов и не направлен против кого бы то ни было. Украина и Молдова также являются партнерами Грузии на международной арене, и встреча со спикерами парламентов этих стран в Вашингтоне – столице стратегического союзника, совместные переговоры с американскими сенаторами и конгрессменами тоже не являются чем-то из ряда вон выходящим", – сказал "НГ" Менагаришвили.



По словам бывшего министра иностранных дел Грузии, действительно привлекает внимание то обстоятельство, что Грузия, Молдова, Украина являются членами межгосударственного альянса ГУАМ, и Азербайджана не достает в этом ряду. "Вероятно, этот пробел рано или поздно будет восполнен. Впрочем, политика – это такая сфера, в которой исключать ничего не стоит, и не будем гадать", – сказал "НГ" Ираклий Менагаришвили.



Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

26.06.18 Источник - ng.ru

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