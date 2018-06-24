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Культ единоличности. Выборы в Турции укрепили персональную власть Реджепа Тайипа Эрдогана, - С.Строкань, К.Кривошеев
07:16 26.06.2018

Лидер турецкой оппозиции Мухаррем Индже, представляющий Народно-республиканскую партию, признал свое поражение на воскресных выборах, фактически ставших общенациональным референдумом о доверии президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. В результате голосования господин Эрдоган получил карт-бланш на завершение инициированных им реформ, призванных превратить Турцию в президентскую республику. Теперь глава государства должен будет убедить своих критиков в том, что Турция избежит перехода к авторитаризму.

О том, что после состоявшихся в стране 24 июня досрочных президентских и парламентских выборов Турция сделала решающий шаг в развитии своей политической системы, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган объявил в ночь на понедельник на многотысячном митинге в Анкаре. "Явка на выборах достигла уровня 90%, что стало примером для многих стран мира. Особое удовлетворение вызывает высокий уровень организации выборов по всей Турции",- заявил господин Эрдоган, по мнению которого, главными победителями на выборах стали "демократия и народная воля".

Несмотря на критику наблюдателей ОБСЕ, заявивших о допущенных в ходе избирательной кампании многочисленных злоупотреблениях, Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что он и его партия добились "чистой победы".

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Особую уверенность турецкому лидеру придавали данные Высшего избирательного совета: после обработки 99,7% бюллетеней действующий глава государства получил 52,6% голосов - абсолютное большинство, не требующее проведения второго тура. При этом правящая Партия справедливости и развития (ПСР) также получила возможность сохранить контроль над парламентом: после подсчета 99,6% голосов ПСР набрала 42,5%, позволяющих сформировать правящую коалицию с ее союзником на этих выборах - Партией националистического движения (11,1% голосов).

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Поздно вечером в воскресенье, когда президент Эрдоган праздновал победу со своими сторонниками, по улицам Анкары носились автомобили с флагами Партии националистического движения. Молодые люди высовывали из окон руки, сложенные в форме морды волка (символ турецких националистов). Тем самым они напоминали об особом вкладе их партии в общую победу президента Эрдогана и его ПСР.

Опасаясь возможных столкновений активно празднующих и несогласных с итогами выборов, в ночь на понедельник полиция перегородила часть улиц в центре. Тем не менее уже к утру жизнь в турецкой столице вошла в привычную колею: коммунальные службы даже успели убрать с улиц всю агитацию, которой крупнейший город страны еще в пятницу был завешан полностью.

Основной соперник действующего главы государства - кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получил 30,6% голосов и был вынужден признать свое поражение.
Назвав прошедшие выборы "нечестными", господин Индже тем не менее дал понять, что не ставит их итоги под сомнение. "Я не из тех, кто, проиграв, будет обливать грязью победителя",- сообщил он.

Говоря о будущем страны после выборов 24 июня, оппозиционный кандидат предупредил, что, по его мнению, главная опасность для Турции кроется в предстоящем переходе к президентской форме правления, наделяющей главу государства всей полнотой исполнительной власти. "Передача власти в руки одного человека - это большой риск для страны",- предупредил лидер оппозиции, призвав Реджепа Тайипа Эрдогана в сложившейся ситуации "стать президентом всех турок - представлять интересы всех 80 млн граждан страны".

Состоявшийся в апреле 2017 года по инициативе Реджепа Тайипа Эрдогана референдум по конституционной реформе в Турции предусматривает переход страны к президентской форме правления после проведения всеобщих выборов. Превращение Турции в президентскую республику предполагает упразднение должности премьер-министра и переход исполнительной власти в подчинение президенту, который получает полномочия назначать членов правительства, вице-президентов, а также верховных судей. Назначив президентские и парламентские выборы на 24 июня, Реджеп Тайип Эрдоган форсировал переход к президентской форме правления, который произойдет на полтора года раньше срока (выборы изначально планировалось провести в ноябре 2019 года).

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Международная реакция на прошедшие в Турции президентские и парламентские выборы оказалась противоречивой. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что теперь настало время отменить чрезвычайное положение в Турции. Напомним, действующий в стране режим чрезвычайного положения был введен в Турции после неудачной попытки военного переворота в июле 2016 года. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем, в свою очередь, напомнила, что в Турции "оппозиционные лидеры по-прежнему находятся в тюрьмах". "К сожалению, у меня нет больших надежд на поворот в сторону большей демократии, но мы должны дать Эрдогану шанс",- добавила она.

Между тем российский президент Владимир Путин был одним из первых мировых лидеров, поздравивших Реджепа Тайипа Эрдогана: вначале он направил телеграмму, а затем позвонил в Анкару. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе разговора "была подтверждена взаимная заинтересованность в расширении партнерских связей между двумя странами".

Сергей Строкань; Кирилл Кривошеев, Анкара
№109 от 26.06.2018, стр. 6

Источник - kommersant.ru
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