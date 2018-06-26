 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Абдалла у Трампа. Король Иордании пытается сыграть в два хода, - "Къ"
07:12 26.06.2018

Абдалле II нужно смягчить позицию США по Палестине и не остаться без помощи

Президент США Дональд Трамп и король Иордании Абдалла II провели вчера переговоры в Белом доме. Ближневосточный монарх приехал в Вашингтон в крайне напряженный момент: не прошло и двух недель после массовых протестов внутри Иордании, связанных с недовольством населения экономическими реформами, и ситуация может обостриться в любой момент - особенно в случае новой волны беженцев из Сирии. Взрывоопасным потенциалом обладает и новый план Вашингтона по урегулированию палестино-израильской проблемы, работа над которым, по словам зятя и советника президента США Джареда Кушнера, почти окончена.

Король приехал в Вашингтон через неделю после приведения к присяге нового иорданского правительства. Предыдущее ушло в отставку на волне народных протестов, грозивших превратить Иорданию в еще одну точку "арабской весны". Возмущение населения вызвала налоговая реформа, а также рост цен на топливо и электроэнергию. И это была не первая волна протестов за последнее время. Руководство Иордании оказалось в критической ситуации. С одной стороны, стране нужны жесткие экономические реформы, чтобы по требованию МВФ к 2021 году сократить госдолг - с 96% от ВВП до 77%. С другой - реформы не принимает население.

Как утверждает Абдалла II, экономика Иордании оказалась в плачевном состоянии из-за роста цен на нефть, прекращения поставок в страну египетского газа и закрытия границ с Сирией и Ираком. При этом в стране находятся около 1,3 млн сирийских беженцев, а финансовая помощь извне на их содержание сократилась. В сложившейся ситуации иорданские власти вчера объявили о намерении отказаться от дальнейшего приема беженцев. Опасения новой волны мигрантов возникли после начала сирийскими властями военной операции по возвращению под контроль Дамаска южных провинций страны, расположенных вдоль сирийско-иорданской и сирийско-израильской границ.

Как планы властей Иордании повысить налоги привели к отставке правительства
Как планы властей Иордании повысить налоги привели к отставке правительства
Напомним, год назад Иордания вместе с Россией и США выступила гарантом создания юго-западной зоны деэскалации. В день переговоров Абдаллы II и Дональда Трампа стало известно, что в Москве ждут главу МИД Иордании Аймана Сафади. "Будут обсуждаться все вопросы - двусторонние отношения, региональная обстановка, Сирия",- заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Иордания хочет, чтобы США не усугубляли ситуацию на юге, избегали любых шагов, которые могут привести к эскалации, и предлагает себя как эффективного посредника-партнера между Вашингтоном и Москвой",- сказала "Ъ" президент аналитического центра IMES Club Мария аль-Макахлех.

Но если в сирийском вопросе у Иордании есть рычаги влияния на Вашингтон, то ситуация на палестино-израильском направлении, которая также обсуждалась на переговорах в Белом доме, иная. Как заявил в конце прошлой недели зять и советник президента США Джаред Кушнер в интервью палестинской газете "Аль-Кудс", работа над американским планом палестино-израильского урегулирования практически завершена. Детали плана по-прежнему неизвестны, однако господин Кушнер пообещал экономические блага народам региона, если те поддержат американские идеи. Речь идет не только о палестинцах и израильтянах, но также о египтянах и иорданцах.

И Каир, и Амман находятся не в тех экономических условиях, чтобы торговаться. Но король Иордании, как хранитель святых мест Иерусалима, еще в прошлом году выступил против решения США признать этот город столицей Израиля и перенести туда американское посольство. Также он не сможет публично принять предложения США по урегулированию палестино-израильского конфликта, если Восточный Иерусалим не будет назван палестинской столицей. Еще одна проблема короля - палестинские беженцы: в Иордании они составляют около 2 млн из примерно 9,5 млн населения.

По словам Марии аль-Макахлех, "ситуация вокруг Иерусалима подпаливает очередной фитиль под троном короля, поскольку иорданцы требуют более жестких мер в отношении "государства-оккупанта" и более жесткого ответа на перенос американского посольства в Иерусалим". Однако, как подчеркнула эксперт, король ограничен в возможностях для маневра, так как "усиленно тушит другой фитиль - экономического и социального коллапса, заливая пожар деньгами из Персидского залива и США". Тем не менее эксперт считает, что любая нестабильность в Иордании не в интересах США. Напомним, хотя Дональд Трамп грозил отказать в помощи тем ближневосточным странам, которые не поддержат его план палестино-израильского урегулирования, еще в феврале Иордания и США подписали меморандум, согласно которому Вашингтон в течение пяти лет перечислит иорданцам помощь в размере примерно $6 млрд.

Марианна Беленькая
26.06.18

Источник - kommersant.ru
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