КырПарламентаризм. На зарплату депутатов и их помощников выделяется 173 млн сомов в год

07:08 26.06.2018 На выплату заработной платы депутатам Жогорку Кенеша и их помощников направляются средства в размере 173 млн сомов. Об этом стало известно на заседании комитета по экономической и фискальной политике в понедельник.



"На выплату заработной платы депутатам и их помощникам ежегодно выделяются средства в размере 173 млн сомов", - сообщил заместитель руководителя управления делами Жогорку Кеңеша.

По его словам, ежегодно парламенту из бюджета выделяются средства в размере 786 млн сомов. Из них 70% уходит на заработную плату.

"Давайте уточним, что более 70% этих средств уходят на выплату заработной платы всем сотрудником аппарата Жогорку Кенеша, а не только депутатам. Чтобы в обществе не было недопонимания", - отметил депутат от фракции СДПК Улан Примов.



Альбина Метерова. Источник - kyrtag.kg

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