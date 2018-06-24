|КырПарламентаризм. На зарплату депутатов и их помощников выделяется 173 млн сомов в год
07:08 26.06.2018
На выплату заработной платы депутатам Жогорку Кенеша и их помощников направляются средства в размере 173 млн сомов. Об этом стало известно на заседании комитета по экономической и фискальной политике в понедельник.
"На выплату заработной платы депутатам и их помощникам ежегодно выделяются средства в размере 173 млн сомов", - сообщил заместитель руководителя управления делами Жогорку Кеңеша.
По его словам, ежегодно парламенту из бюджета выделяются средства в размере 786 млн сомов. Из них 70% уходит на заработную плату.
"Давайте уточним, что более 70% этих средств уходят на выплату заработной платы всем сотрудником аппарата Жогорку Кенеша, а не только депутатам. Чтобы в обществе не было недопонимания", - отметил депутат от фракции СДПК Улан Примов.
Альбина Метерова.