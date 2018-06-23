Белоруссия на саммите ШОС: гримасы лимитрофной дипломатии

00:45 26.06.2018 Безвизовый режим Белоруссии с Китаем может создать проблемы России



Обозреватель Дмитрий Дзыговбродский на сайте "Антифашист" анализирует "успехи" белорусской делегации на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем 9-10 июня в китайском городе Циндао (провинция Шаньдун).



По мнению аналитика, белорусская делегация во главе с президентом Лукашенко совершила ряд действий, недопустимых с точки зрения как дипломатии вообще, так и китайского этикета в частности. Совершенно недопустимым было присутствие сына белорусского президента Николая, которому было выделено место как полноправному члену делегации. Это недопустимо по дипломатическому протоколу, а в китайской традиции неприемлемо тем более, так как людей там принято оценивать по собственным заслугам, а родословная не значит ничего. Также неуместны в общении с китайскими должностными лицами возвеличивание статуса собеседника и иронично-иносказательный тон, которым Лукашенко говорит со своими подчиненными.



Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей допустил крайнюю бестактность, указывая китайцам, какими иероглифами надо записывать слово "Беларусь".



Белорусская государственная пресса представила участие Лукашенко в саммите ШОС как ключевое событие. Как указывает автор статьи, китайцы четко отслеживают реакцию СМИ, и такое неадекватное поведение белорусской пропаганды вызовет у них презрительное отношение. Ведь Белоруссия является всего лишь страной-наблюдателем в ШОС.



Единственным реальным результатом участия белорусской делегации в саммите ШОС стал безвизовый режим с Китаем, который может создать большие проблемы России, не имеющей с Белоруссией полноценного пограничного режима. Кроме того, нерегулируемый приток китайцев может создать проблемы населению Белоруссии. Источник - iarex.ru

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