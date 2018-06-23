 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Туркменистан   | 
Туркменский всплеск наркомании
00:10 26.06.2018

Человечество перешагнуло столетний рубеж борьбы с наркоманией. ООН официально признает: наркоситуация ухудшается с каждым годом, и проблема наркотизации населения является третьей по значимости угрозой для человеческой цивилизации после ядерной и экологической.

На фоне мировой статистики ситуация в Туркменистане выглядит достаточно трагично. В стране представители правоохранительных органов также говорят о наркомании как об угрозе национальной безопасности. Но только говорят.

Наркоситуация в Туркменистане характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, правопорядку и безопасности государства.

Потребление наркотиков во многом зависит от ситуации в социально-экономической сфере в регионах страны. Это определяется высокой безработицей среди молодежи, сравнительно низким уровнем жизни населения - около 80% населения составляют малообеспеченные граждане. Это негативное явление становится причиной ухудшения общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране. Не надо тешить себя иллюзиями. Проблемы в экономике неизбежно влекут ухудшение криминальной ситуации. Во времена дефолта, неизбежно столкновение с резким ростом как наркопреступности, так и употребления наркотиков. Безработица, финансовые неурядицы способствуют тому, что некоторые видят в наркоторговле легкий, как им кажется, способ заработка и начинают преступать закон. Часть людей прибегает к наркотикам, чтобы погасить стресс, уйти от накопившихся проблем. Ожидается, что на фоне кризиса обстановка на территории Туркменистана может осложниться, а власти не готовы к этому.

Это создает условия для контрабанды наркотиков из Афганистана и метамфетаминов из Ирана. На всем пути следования наркотиков из Афганистана и Ирана гибнут десятки людей, воспротивившихся контрабандистам. Жертвами наркобаронов становятся и туркменские пограничники, которые, сами того не зная, на самом деле защищают не госграницу, а интересы коррумпированного ненасытного чиновничьего аппарата, халатно относящегося к происходящим в стране реальным событиям, а порой непосредственно вовлеченных в прибыльный наркобизнес. "Бизнес" прибылен, вот только клиентура вымирает ежегодно. Приходится постоянно искать новых "клиентов", расширять сеть "продаж".

С помощью сотрудников туркменских правоохранительных органов наркоторговцы организовали устойчивый канал трафика наркотиков из Афганистана. Они открыто демонстрируют, что не боятся ни властей Туркменистана, ни их подчиненных пограничников. Совершают вооруженные прорывы через границу в направлении Марыйской области. Преступники действуют дерзко и уверенно.

Нестабильная наркоситуация складывается и в Ахалской области, где при помощи коррумпированных сотрудников правоохранительных структур иранские наркоторговцы перебрасывают в республику крупные партии метамфетамина.

Анализ отсутствия активности на правительственном уровне в антинаркотическом направлении показывает, что в Туркменистане существует серьезный дефицит представлений о том, чем должны заниматься власти, в чем специфика и отличия спецслужб от правоохранительных органов в антинаркотической деятельности.

Несмотря на то, что в последнее время власти страны взяли под усиленный контроль пункты пропуска грузовых автомашин, въезжающих из Ирана и Афганистана, эти меры не дают должного эффекта. Число потребителей наркотических и психотропных растет, большинство из которых молодежь. По сути, они уже навсегда потеряны для общества.

Динамика увеличения количества больных наркоманией в Туркменистане настораживает. Она катастрофически растет, а цены на наркотики дешевеют. К примеру, одну дозу героина можно приобрести за 3-5 манатов (около 1 американского доллара), что свидетельствует о крупных объемах оборота "белой смерти" в стране.

Впрочем, туркменские власти и не осознают остроты проблемы. Правительство республики вообще не уделяет внимания разрешению этого пагубного для генофонда нации вопроса.

Резкий рост количества официально зарегистрированных наркоманов наблюдается в Лебапской области, что привело к дефициту койко-мест в лечебно-принудительной колонии Туркменабада, рассчитанной на 200 человек. Сейчас там содержатся 300 наркоманов, около 45% из них 20-30 летние женщины, а 30% - подростки.

Употребление детьми и молодежью психотропных веществ, превратилось в серьезную социальную, педагогическую и медицинскую проблему Туркменистана. Наркомания приводит к тяжелейшим психическим, личностным и поведенческим расстройствам, административным правонарушениям и уголовным преступлениям, уходу из образовательных учреждений, бродяжничеству, заражению гепатитом, СПИДом и иным заболеваниям.

Из всего этого исходит простая мораль. Туркменские власти продолжают демонстрировать неспособность решать проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, что во многом стало следствием халатного подхода чиновников к этому вопросу. В чем же дело? Как нанести решающее поражение наркозаразе?

Эксперты спорят, высказывают разные предложения - вплоть до радикального ужесточения уголовного законодательства, т.е. делают ставку на карательные меры. Другие говорят, что борьба с преступностью, при всей ее важности и необходимости, ни в коем случае не отменяет шагов социального характера. Нужно снижать не только предложение наркотиков, но и спрос, нужно добиться того, чтобы изменился социальный климат в туркменском обществе.

Андрей Сазонов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529961000
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