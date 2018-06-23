КазКНБ разгромил в Уральске радикальную религиозную группировку, готовившую теракты

21:19 25.06.2018 Задержанные подозреваются в подготовке к совершению на территории Казахстана серии терактов.



25 июня 2018 года силами Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в г. Уральске пресечена деятельность радикальной религиозной группировки, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.



В ходе проведения спецоперации задержаны 8 членов группы, изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозная литература.



Указанные лица подозреваются в подготовке к совершению на территории Казахстана серии терактов, пропаганде терроризма, а также в имущественных преступлениях.



По данным фактам начато досудебное расследование, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Источник - zakon.kz

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